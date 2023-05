Een fietsster is vanmiddag voor de wedstrijd FC Emmen-Feyenoord aangereden door een automobilist op het Stadionplein in Emmen.

Rond het stadion was het op dat moment druk met verkeer. Door de botsing viel de vrouw en raakte ze gewond. Zij is nagekeken in de ambulance en daarna met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.