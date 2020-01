Lukkien: Laten we stoppen over dat thuis- en uit'gelul'

De oefenmeester van FC Emmen zei het met een glimlach, maar het leek ook een boodschap. Een boodschap die past bij 'FC Emmen 2020', om het maar zo te noemen. Het trainingskamp moet de start zijn van een meer stabiel tweede helft van het seizoen. "En dan is deze wedstrijd een mooie aanvang", aldus Lukkien.

"Ik was over het eerste half uur over ons voetbal zeer te spreken. We konden een half uur lang Mainz onze wil opleggen. Daarna kwamen zij beter in de wedstrijd. Na rust ging bij hen het tempo omhoog en hadden we het lastig om aan het voetballen te komen, maar toonden we wel mentale weerbaarheid. Daardoor wonnen we met 3-2."

