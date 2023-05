In beeld: paarden mennen in Zuidwolde

Zo'n 100 deelnemers deden mee aan deze editie van de menwedstrijd en ze kwam uit het hele land. De wedstrijden stonden dit jaar in het teken van het noordelijk kampioenschap.

Marathon

RTV Drenthe-fotograaf Kim Stellingwerf was zondag aanwezig in het buurtschap Steenbergen. Zij maakte prachtige plaatjes van de uithoudingsproeven, ook wel de marathon genoemd. In deze proef moeten de deelnemers een zestal spectaculaire hindernissen nemen.