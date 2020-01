Rechter beslist vandaag over verwurging echtgenote De Groeve

R. wurgde op 17 juni zijn vrouw, nadat ze hem vertelde dat zij hem zou verlaten. Volgens de officier van justitie is hier sprake van doodslag, omdat niet vast is komen te staan dat R. het plan had om zijn vrouw te vermoorden. Het lijkt er meer op dat hij in een opwelling handelde, nadat 'iets in hem knapte'.

R. werd later die avond in het recreatiepark Meerwijck aangehouden. Hij wilde daar zelfmoord plegen met de onkruidverdelger RoundUp. De hoeveelheid die hij innam bleek niet dodelijk te zijn. In paniek klampte de man vervolgens een wandelaar aan met de vraag of die de politie wilde bellen.

Niet verkroppen

R. bekende meteen dat hij zijn vrouw (59) in hun woning aan de Driehoekskamp had gewurgd. Hij liet het niet toe dat zij hem verliet, vertelde hij tegen de agenten. R. kon ermee leven dat zijn vrouw een relatie had met een vriend van hem, maar kon het niet verkroppen dat zij bij hem weg wilde.

Volgens deskundigen heeft R. een persoonlijkheidsstoornis en is hij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. R. gaf eerder op zitting aan dat hij wil meewerken aan een behandeling. De officier van justitie volgde het advies op van de deskundigen om geen tbs te vragen.

Geëiste straf te hoog?

Wel zal de man, aldus de officier, een robuuste behandeling nodig hebben. Daarmee kan worden gestart terwijl R. zijn celstraf uitzit, zei de aanklager. De advocaat van R., Erik Stoeten, is het met het Openbaar Ministerie eens dat doodslag valt te bewijzen.

Alleen de geëiste straf is volgens Stoeten te hoog. In vergelijkbare zaken zijn celstraffen van zes tot acht jaar opgelegd. Hij vroeg de rechtbank R. te veroordelen tot hooguit zes jaar cel.

