Tussenronde Protos Weering: wie pakt het laatste finaleticket?

Alcides, MSC, Gramsbergen, ASVB en Noordscheschut zijn al zeker van een plek in de finale van Protos Weering van komende zaterdag. Vanavond wordt de laatste deelnemer van de finale bekend in de tussenronde.

Om 18:00 uur begint de tussenronde van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland. Het wordt een pikante avond, want één vereniging levert twee deelnemers. Hoogeveen zaterdag en zondag hebben zich geplaatst voor de tussenronde, maar ook twee clubs uit Emmen nemen deel, de amateurs van Emmen en Drenthina. De laatste deelnemer komt uit Overijssel, Bergentheim.

Hoogeveen zaterdag

Derde klasser Hoogeveen zaterdag staat verrassend in de tussenronde. In de eerste ronde verloor de ploeg van trainer Edward Sabandar twee keer, van Gramsbergen en Bruchterveld. Afgelopen zaterdag leek de ploeg op weg naar de finale. In Dedemsvaart won Noordscheschut de laatste wedstrijd van de avond met 5-0 van Elim, waardoor Hoogeveen op doelsaldo werd verwezen naar de tussenronde.

Hoogeveen zondag

Hoofdklasser Hoogeveen leek ongeslagen de finale te bereiken. De eerste tien wedstrijden van het toernooi werden allemaal in winst omgezet. De derde wedstrijd in de halve finale tegen die andere hoofdklasser, Alcides, ging met 1-3 verloren, waardoor de ploeg een extra avond nodig heeft om zich te plaatsen voor de finale.

Bergentheim

De nummer vijf van zaterdag 3D Oost is, voor Drenthe, de grote onbekende. De ploeg rolde soepel door de voorronde en kwartfinale, zes overwinningen en twee gelijke spelen. In de halve finale werd tegen regerend kampioen MSC voor het eerst verloren. Een gelijkspel tegen Dalen en een overwinning op DOS 37 was voldoende voor een plek in de tussenronde.

Drenthina

Zaterdag tweede klasser Drenthina begon het toernooi met vier overwinningen in de voorronde. Ook in de kwartfinale werd niet verloren, maar werd er tegen SVBO (zondag) en Angelslo gelijk gespeeld. In de halve finale werd er tegen ASVB verloren, waardoor de ploeg uit Emmen in de tussenronde uitkomt.

Emmen

De amateurs van Emmen, die dit jaar in de hoofdklasse uitkomen, verloren in de voorronde met 0-2 van Drenthina. In de kwartfinale werd er van Hoogeveen (zondag) verloren. In de halve finale moest de laatste wedstrijd tegen Gramsbergen uitmaken welke ploeg zich zou plaatsen voor de finale. Emmen verloor met 0-3 en krijgt in de tussenronde de laatste kans op een plek in de grote finale van zaterdag.

Speelschema

Het speelschema voor vanavond ziet er als volgt uit:

18:00 uur: Drenthina -Hoogeveen (zat)

18:30 uur: Emmen - Bergentheim

19:00 uur: Hoogeveen (zat) - Hoogeveen (zon)

19:30 uur: Drenthina - Emmen

20:00 uur: Hoogeveen (zon) - Bergentheim

20:30 uur: Hoogeveen (zat) - Emmen

21:00 uur: Hoogeveen (zon) - Drenthina

21:30 uur: Bergentheim - Hoogeveen (zat)

22:00 uur: Emmen - Hoogeveen (zon)

22:30 uur: Bergentheim - Drenthina

Live op RTV Drenthe

Natuurlijk zendt RTV Drenthe de tussenronde live uit. Vanaf 17:55 uur begint de livestream op rtvdrenthe.nl. Ook wordt er een liveblog van de tussenronde bijgehouden. Het commentaar wordt gegeven door Ger Hensen en René Posthuma.

De finale is zaterdag, in zijn geheel, te zien op TV Drenthe en op internet. De uitzending begint om 11:25 uur en zal tot 18:00 uur duren. Niels Dijkhuizen en René Posthuma verzorgen zaterdag het commentaar.