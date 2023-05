Roelof Luten (72), vader van vermoorde Andrea uit Ruinen, plotseling overleden

Vijftien jaar cel

Landgoed te koop

Sinds een tijdje staat het landgoed te koop. Volgens Lammi Luten (72) omdat al het onderhoud hen uiteindelijk lichamelijk te zwaar begint te worden. "We zijn ook niet meer de jongsten. En als we hier vakantiegasten ontvangen moet alles wel tip-top in orde zijn."

Volgens Lammi was er vooral in het voorjaar veel werk aan de winkel op het landgoed. "Want het is een uitgestrekt gebied met veel bomen, en dus helaas ook nogal wat blad dat we telkens moeten opruimen", vertelde ze enkele weken geleden nog aan RTV Drenthe. "Dus als we een goed bod krijgen, zijn we hier weg. En waar we daarna terechtkomen, dat zien we dan wel weer", zei Lammi toen.