Wasbeerhond wandelt voor camera langs op ecoduct Zuidwolde

De wasbeerhond liep over het ecoduct Suthwalda, tussen Alteveer en Zuidwolde. "Op 15 december, om 22.55 om precies te zijn, liet hij of zij zich voor het eerst zien", laat Jaap Vliegenthart van de natuurvereniging weten. Zijn verbazing was groot. "De wasbeerhond is moeilijk waar te nemen en komt incidenteel in Oost-en Noord-Nederland voor. Het dier weet zich prima verborgen te houden."

Wasbeerhond

De Nyctereutes procyonoides, zoals de Latijnse naam van het dier luidt, is niet verwant aan de wasbeer. Het dier is een hondachtige, wordt ook wel marterhond genoemd en is ongeveer zo groot als een vos.

Jaarlijks zijn er waarnemingen van de wasbeerhond, ook in Drenthe. De afgelopen jaren werd het dier onder meer gezien op het Hijkerveld en bij Zeegse. De exoot komt oorspronkelijk uit Azië en is in de jaren vijftig in Europa uitgezet door Russische pelsjagers. Hoeveel er inmiddels in Nederland rondlopen is niet bekend.

