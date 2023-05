Echten in actie om basisschool te redden: 'Verdwijnt stukje leefbaarheid'

Tijdelijke dip

Volgens de school geven die getallen een vertekend beeld en gaat het om een tijdelijke dip van het aantal leerlingen. "Vorig jaar hadden we een relatie grote groep acht van elf kinderen. Die raak je dan ineens kwijt en daardoor zakt het aantal enorm."

Zelf denkt hij dat het in de komende jaren weer flink aantrekt. Volgens de bestuurder zijn er nieuwbouwplannen in en rondom het dorp. "We verwachten dat er veel mensen naar Echten gaan komen. Het zou daarom doodzonde zijn als er daarom straks geen school meer is."

'Mag je niet zomaar opgeven'

Voor veel ouders kwam het nieuws als een verrassing. Sommigen vrezen dat er door het verdwijnen van de school straks geen jongelui meer zijn in het dorp. "Dan slaat de vergrijzing toe", vertelt Marije Palmers. "Daarnaast is het voor het dorp gewoon belangrijk. Als ouders spreek je elkaar op het schoolplein, maar het is natuurlijk ook een belangrijke sociale aangelegenheid voor onze kinderen hier in Echten. Dat kun je niet zomaar opgeven."

Zanting zelf maakt zich niet zo'n zorgen over haar positie als docent. "Ik heb een contract binnen de scholengemeenschap en zou vast wel ergens anders een plekje kunnen krijgen. Maar dat willen we natuurlijk niet. 't Echtenest moet hier gewoon open blijven."

Brief naar minisiter

Zelf de school financieren op een andere manier is lastig stelt Guchelaar. "De regels zijn streng en je kunt vaak niet zoveel, dat is voor nu geen optie." Om de zorgen wel kenbaar te maken heeft de school een brief gestuurd richting het ministerie van Onderwijs. "Om minister Dennis Wiersma duidelijk te maken hoe belangrijk zo'n kleine school is voor Echten. Kijk niet alleen naar de randstad, maar ook naar de regio. En investeer daar in, zodat onze kinderen een goede toekomst hebben."