Vernielingen bij Sportlandgoed Zwartemeer: veertig bomen tegen de vlakte

Bij Sportlandgoed Zwartemeer is sprake van vernielingen: in het bos aan de westkant van het landgoed zijn zo'n veertig bomen omgezaagd en opgebrand.

Volgens Irma Pol van het Sportlandgoed zijn de vernielingen al een tijd lang bezig. "Ik heb er wel genoeg van. Het is natuurlijk ook hartstikke gevaarlijk om vuurtje te stoken in het bos. Straks staat alles hier in brand." In het bos liggen zagen, een pannetje en ook handschoenen. "Ook hebben we bussen haarlak gevonden."

Pol zegt geen idee te hebben wie de vernielingen op het landgoed, dat zo'n 32 hectare groot is, aanricht. "In principe kan iedereen hier komen. We willen het hier ook zo toegankelijk mogelijk houden. Af en toe komen hier wel eens mensen het terrein op die hier voor mijn gevoel niets te zoeken hebben."

Vanochtend heeft Irma Pol contact gehad met de politie. Die raadt aan om online aangifte te doen van vernielingen. "Ik denk wel dat ik dat straks ga doen."