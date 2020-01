Vader van verdronken peuter bij Ubbena langer vast

Hij zit vast op verdenking van doodslag en onttrekking aan het wettig gezag. Het jongetje werd in kritieke toestand uit het water gehaald en overleed op oudejaarsavond in het ziekenhuis. De rechter had ook een periode van 90 dagen kunnen opleggen.

"Hij heeft gekozen voor 30 dagen omdat hij de verdachte anders pas op de pro-formazitting voor het eerst zou zien", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. "Nu kan na 30 dagen opnieuw gekeken worden of het verlengd moet worden. Zo'n beslissing heeft altijd veel impact."

Utrecht

De vader van het jongetje liet eerder via zijn advocaat weten onschuldig te zijn. De peuter zou volgens hem door een noodlottig ongeval in het water zijn geraakt. Waarom de man uit Utrecht met zijn zoontje onder een viaduct bij Ubbena was, is niet bekend. Hij had zijn zoontje om 17.00 uur die middag bij de moeder moeten brengen in Utrecht.

