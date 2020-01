'De Hondsrug is nog steeds te droog'

Hoe kan het toch dat na een aantal best natte maanden, het grondwaterpeil nog steeds niet overal weer terug is op het niveau waar het moet zijn?

Na een hete en droge zomer kwam een rustige herfst. Vooral de regen in september en oktober leidde ertoe dat het grondwaterpeil op veel plekken weer zijn normale waarden heeft. Dat geldt alleen niet voor het hoogst gelegen deel van Drenthe: De Hondsrug.

Hydroloog Harry de Jager van Waterschap Hunze en Aa's: "We hebben twee enorm droge zomers achter de rug. Dat watertekort is niet zomaar weer aan te vullen. Op de lager gelegen gebieden doen we wat we kunnen met het aanvoeren van water door sloten en beken, maar bij De Hondsrug gaat dat niet."

'Water stroomt nu eenmaal niet omhoog'

De Hondsrug is in feite een lange verhoogde zandbult. "En in die bult gaat een heleboel water. Als dat weg is, dan duurt het heel erg lang voordat het weer is aangevuld tot het oude niveau. Daar kunnen we als waterschap niets anders aan doen dan wachten tot het gaat regenen. Water stroomt nu eenmaal niet omhoog, dus er is niets dat we kunnen doen om het proces te versnellen."

Hoe lang het gaat duren voor het grondwaterpeil ook op De Hondsrug weer helemaal is aangevuld, weet de hydroloog niet.

