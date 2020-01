Nieuw bad voor gezin met zieke kinderen: 'Lichtpuntje in moeilijke tijd'

'Big smile op zijn gezicht'

Jason (2) en zijn zusje Chloë (0) lijden aan het zeldzame syndroom van Leigh. Dit is een ziekte die de hersencellen beschadigt. Dit betekent dat zij waarschijnlijk niet oud worden. "Als Jason in bad gaat krijg hij een big smile op zijn gezicht. Zijn hele lichaam ontspant. Hij vindt het heerlijk", zegt vader Arno Louwes.

Klein lichtpuntje

Een succesvolle crowdfundingsactie bracht 27.000 Euro op. Maar dat geld was voor een nieuwe badkamer niet meer nodig. Twee bouwbedrijven uit Staphorst en Hoogeveen boden aan om gratis een nieuw bad te plaatsen. "Ze belden ons om een afspraak te maken om een bad uit te zoeken. Leuk, zei ik, maar we moeten even weten wat het kost. Toen zeiden ze dat alles wordt betaald."

"De rillingen liepen me over de rug," zegt Arno Louwes. "Zoiets verwacht je niet", vult moeder Jeanine Louwes aan. "Het is een klein lichtpuntje in de moeilijke situatie waar we in zitten."

Aangepaste bus

Het geld van de crowdfundingsactie wordt nu besteed aan een nieuwe bus. Arno Louwes: "Eentje waar we met zijn allen in passen, plus de rolstoel van Jason. Dan kunnen we als gezin op pad."

Het stel kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ze zijn voor alle hulp die ze krijgen. "Het is overweldigend. Het is allemaal heel zwaar maar we zijn zo blij met alle steun die we krijgen uit de omgeving en heel Nederland", zegt Jeanine Louwes.

(foto: RTV Drenthe)

Herinneringen maken

De komende tijd staat voor het gezin in het teken van zoveel mogelijk leuke dingen doen met de kinderen. De gezondheid van Jason gaat hard achteruit en voor hem is een elektrische rolstoel aangevraagd. Met Chloë gaat het naar omstandigheden goed. De peuter kan sinds gisteren kruipen. "Als je haar zo vrolijk ziet, kun je je niet voorstellen dat ze ziek is", zegt Jeanine Louwes.

"We willen zoveel mogelijk genieten en herinneringen maken met deze twee. En met de rest natuurlijk", zegt Arno Louwes. Het gezin heeft nog twee oudere dochters. Zij zijn wel drager van de ziekte, maar hebben het syndroom niet.

Het gezin heeft een vakantie aangeboden gekregen naar Disneyland Parijs en een week naar Villa Pardoes. Dit is een vakantiepark voor gezinnen met zieke kinderen. Jeanine Louwes: "En we gaan natuurlijk lekker badderen. Ik kan niet wachten."

