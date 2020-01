'Gemeenten moeten nú iets doen tegen eikenprocessierups'

"Normaal gesproken komen de eitjes in april uit. Als het weer zo zacht blijft, zou dat straks al in maart kunnen gebeuren. Of er dan ook meer rupsen zullen zijn, is moeilijk te voorspellen. Wel zal de piek, die vorig jaar op 15 juni lag, een maand naar voren schuiven", legt directeur Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) uit aan de nieuwssite Nu.nl.

Hoewel er nog een vorstperiode kan komen in februari, is dit volgens de dierenplagenexpert wel hét moment voor gemeenten om een plan te maken over hoe ze de eikenprocessierups dit jaar gaan aanpakken. "Vorig jaar waren sommige gemeenten compleet verrast, dat kan nu echt niet meer. Dat zullen ze nu toch wel in de oren geknoopt hebben."

Vorig jaar te laat

Afgelopen zomer was de overlast van de eikenprocessierups groter dan de jaren daarvoor. Tienduizenden mensen meldden zich met irritaties aan huid, ogen en longen bij artsen en ziekenhuizen. Veel gemeenten besloten pas in mei of juni om de overlast van de jeukrupsen te gaan bestrijden. Omdat de rupsen toen al volgroeid waren, was het grootste leed al geschied. Ze hadden duizenden brandhaartjes, die voor de jeuk zorgen, al afgestoten.

Kennisplatform verwacht veel rupsen

Het Kennisplatform Eikenprocessierups, een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarbij onder andere het KAD betrokken is, heeft afgelopen najaar in kaart gebracht wat de zogeheten "plaagdruk" zal zijn in 2020. Ze verwacht op basis van het aantal waargenomen vlinders dit seizoen een "grote plaagdruk". Die plaag kan toenemen als op grote schaal ook rupsen uit de grond komen.

De meest gebruikte manier van die preventieve bestrijding is spuiten met aaltjes. Dit is een vorm van biologische bestrijding, waarbij de aaltjes een bacterie planten in de larf van het eitje. Preventief verwijderen van de eitjes heeft geen zin, omdat de kleine tijdbommetjes met het blote oog amper te zien zijn.

In Drenthe maken veel gemeenten ook gebruik van de natuurlijke vijanden van de rups. Zo worden er kruidentuintjes aangelegd, insectenhotels geplaatst en op veel plekken nestkastjes opgehangen.

