Kerkhof Nieuw-Roden bijna vol: 'Willen ruimte voor 500 nieuwe graven'

De begraafplaats in Nieuw-Roden wordt mogelijk uitgebreid. Vrijwilligers die de begraafplaats beheren, zijn daarover in gesprek met de gemeente Noordenveld. Er moet ruimte komen voor vijfhonderd nieuwe graven.

Volgens vrijwilliger Ritske Aalders is uitbreiding aan de oostkant van het kerkhof noodzakelijk. "Het zal wel moeten, want de begraafplaats is bijna vol", zegt hij. "We hebben nog zo'n 30 tot 35 dubbele graven vrij, maar dat is het wel."