Vertrekkend Wildlands-directeur: 'Leiding geven aan dierentuin is altijd jongensdroom geweest'

Na ruim 4,5 jaar is de eindstreep in zicht voor tijdelijk directeur Erik van Engelen van Wildlands. De cijfers en de bezoekersaantallen zitten in de lift en het park staat als dierentuin weer stevig op de kaart. Kortom, het werk zit er op. Op 15 juni zwaait hij officieel af en neemt Julius Minnaar het stokje over.

Van Engelen treedt aan in het najaar van 2018, op een moment dat het allesbehalve goed gaat met de Emmer attractie. "Wildlands werd toen omschreven als het Griekenland van het noorden, een mislukt concept", herinnert de parkdirecteur zich nog.

De bezoekersaantallen en abonnementen blijven achter en links en rechts wordt er stevige kritiek gespuid (onder meer over de hoge entreeprijzen, red.) Als klap op de vuurpijl lijdt het park een verlies van ongeveer 8,5 miljoen euro.

Het feit dat de gemeente Emmen met tientallen miljoenen aan leningen en kredieten in het park zit, maakte het doemscenario voor velen compleet.

Het roer moest in ieder geval ingrijpend om, dat wel. Geen onmogelijke taak, maar wel een behoorlijke kluif, schatte Van Engelen de situatie destijds in. "En het is weliswaar een bijzaak, maar een dierentuin leiden is toch een soort jongensdroom."

Teleurstelling

Wat hem in eerste instantie opvalt bij zijn aantreden is de grote mate aan teleurstelling onder de medewerkers. "Daar kan ik me iets bij voorstellen. Voor lange tijd wordt uitgekeken naar de oplevering van de nieuwbouw, de verhuizing. Er worden vervolgens grote beloftes gedaan wat betreft de bezoekersaantallen (1,3 miljoen per jaar). Als je ziet dat het dan niet waargemaakt wordt, dan levert dat behoorlijk wat teleurstelling op. Dat voel je overal. Bij bezoekers, geldschieters de gemeente en het management zelf."

Verrassend genoeg gaat diezelfde emotie gepaard met een gevoel van trots. Natuurlijk staken frustratie en boosheid de kop op, maar de motivatie week uiteindelijk niet. "Ik denk dat dit ook komt doordat er voor lange tijd niet ingegrepen is in het park", vertelt Van Engelen. "Maar niets is erger dan dat je aanvoelt dat het niet goed gaat en er niks gebeurt. Het gaf mensen ook weer perspectief."

Pek en veren

Van Engelen besluit het daarom om het over een andere boeg te gooien. In eerste instantie geeft hij openheid van zaken over de financiële toestand van het park. Een meer realistisch verbeteringsplan is de volgende stap. Wildlands presenteert zich nadrukkelijker als een dierentuin in plaats van een wat vage mix tussen zoo en attractiepark.

De entreeprijzen gaan met een derde omlaag, de bezoekerscijfers worden naar beneden bijgesteld (800.000-900.000) en de bezem gaat door het personeelsbestand.

Van Engelen: "Ik dacht dat ik met pek en veren zou worden afgevoerd toen ik dit plan aan het personeel presenteerde. Het tegendeel was waar. Opluchting en bijval voerden de boventoon. Want eindelijk werd de vinger op de zere plek gelegd." Boerennuchterheid was het uitgangspunt, volgens Van Engelen.

Oftewel, domweg een luisterend oor bieden aan alle kritiek die het park aanvankelijk om de oren kreeg. "Het is geen rocket science, maar je moet wel harde knopen doorhakken." Je kunt er ook in doorschieten, aldus Van Engelen. "Iemand riep ook om het park gewoon een Nederlandse naam te geven. Laten we nou niet alles opnieuw doen, dacht ik toen."

Winst als enige graadmeter

Wie Wildlands zegt, zegt eerder geld dan dieren. Althans, zo leek het in de afgelopen jaren. Want vooral het huishoudboekje van de Emmer dierentuin is vaak gesprek van onderwerp geweest. "Nee, dat heeft me nooit zo dwarsgezeten. Maar zoals het publiek dingen ziet, zo is het lang niet altijd in werkelijkheid."