Imkers twijfelen over toekomst na aanhoudende vernielingen in Assen

De verwoestende brand die vorige week meerdere bijenhuisjes beschadigde is mogelijk de druppel voor drie van de vijf imkers op het terrein. Dat bevestigt Rob Smeenk van de Bijenvereniging Assen. "Elke keer als je daarnaartoe rijdt, heb je stress. Want je weet niet hoe je het aantreft."

Sinds een paar jaar is het terrein met regelmaat doelwit van vandalisme. Bijenkasten worden omgegooid, gebouwen vernield, perkjes omgespit en ga zo maar door. Vorige week ging een deel van de gebouwen en de bijenkasten in vlammen op. "Vandalisme en dierenmishandeling" noemt Smeenk het.

Onder druk

Imkers houden hun volken het liefst in hun eigen tuin. Dat gaat niet altijd en dan zijn imkers aangewezen op bijvoorbeeld een plekje bij een boer of tuinder, of bij de bijenvereniging.

De bijenvereniging in Assen heeft meerdere locaties, maar de locatie aan de Pitteloseweg in Assen staat onder druk. "Als de ellende er eenmaal in zit stopt het niet", denkt Rob Smeenk. "Het begon tijdens corona. We dachten dat het over zou gaan als de jeugd weer wat anders te doen heeft, maar het gaat gewoon door."

Twijfels