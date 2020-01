Noorden is al eeuwen een vernieuwer op het gebied van aardewerk

Noordewerk

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam illustreert dat in de tentoonstelling Noordewerk, die in samenwerking met Keramisch Museum Goedewaagen is gemaakt. Elke provincie heeft een zaal waarin het meest vernieuwende werk getoond wordt. In de expositie is industrieel gemaakt keramiek te zien, variërend van sieraardewerk tot serviezen en van monumentale wandbekledingen tot tegelontwerpen, waarbij ook de inbreng van kunstenaars wordt belicht.

Tegeltableau uit de tentoonstelling Noordewerk (foto: Veenkoloniaal Museum Veendam)

Makkum

Voor Groningen komen aan bod Groninger Steenfabrieken, ADCO, Erica, Irene, WENCO en Confido; voor Drenthe Royal Goedewaagen; voor Friesland Koninklijke Tichelaar, Harlinger Tegelfabriek, Koninklijke Van Hulst, Albarello en Tjallingii; voor Overijssel ESKAF, Flora en E.N.N.K. In de Friese zaal is een documentaire te zien over het aardwerk uit Makkum.

In het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen op zondag 12 januari tussen 14.00 en 16.00 uur meer over de tentoonstelling Noordewerk. Daarna is de uitzending te beluisteren als podcast en via uitzending gemist.