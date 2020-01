Hoe schoon is de lucht in jouw gemeente? (foto: Pixabay)

In Noord-Nederland is de lucht beduidend schoner dan in de Randstad. Niets nieuws onder de zon zou je denken, maar uit de gegevens van het RIVM blijkt wél dat in 2018 is de lucht toch iets minder schoon was dan in 2017. Er zat namelijk zes procent meer fijnstof in de lucht, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het onderzoekinstituut.

In het zuiden van Drenthe zit gemiddeld meer stikstof en fijnstof in de lucht dan in het noorden. Volgens Joost Wesseling, onderzoeker bij het RIVM, is dat geen reden voor zorgen: "Ook al zijn er verschillen binnen Drenthe, aan de zuidkant van Drenthe is de lucht nog altijd schoner dan alles wat daar onder ligt." Dat het zuiden iets minder schoon is, komt door de nog zuidelijker gelegen gebieden waar meer vervuiling is. "De emissies blijven niet in het midden van het land hangen. Als de wind naar het noorden waait, dan waaien ze over Drenthe heen."

Grootste vervuiling komt uit het buitenland

Een groot deel van de luchtvervuiling in Drenthe komt dus van de Randstad, Noord-Limburg en Noord-Brabant. Volgens Wesseling is ook het verkeer een grote boosdoener en zelfs vanuit de scheepvaart komt verontreiniging onze kant op. "En het allergrootste deel komt vanuit het buitenland", besluit de onderzoeker. In andere delen van Nederland zorgen onder andere Antwerpen, het Ruhrgebied en zelfs Londen voor onze vervuiling.

Ieder jaar analyseert het RIVM de luchtkwaliteit aan de hand van twee schadelijke gassen. Stikstofdioxide is een uitlaatgas en wordt grotendeels uitgestoten door het verkeer. Niet te verwarren met stikstof, dat van nature in onze atmosfeer voorkomt. Fijnstof is een verzamelnaam voor hele kleine in de lucht zwevende deeltjes en ontstaat onder andere door verkeer, door industrie en bij veehouderijen. Beide stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid: een te hoge concentratie kan leiden tot luchtwegklachten of deze klachten verergeren.

Volgens het RIVM valt de stijging van de concentratie fijnstof deels te verklaren door het weer in 2018. Droogte heeft in combinatie met een veelal matige oostenwind mogelijk een rol gespeeld.

Hoe zit het in jouw gemeente?

Op de kaart vind je de volgende cijfers terug: de gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) die het RIVM gedurende 2018 gemeten heeft. Hierbij gaat het om 'bevolkingsgewogen gemiddelden'. Door de concentratie van beide stoffen per adres te berekenen en daarna te kijken hoeveel personen op alle verschillende adressen wonen, kon het instituut een gemiddelde per gemeente, provincie en voor heel Nederland berekenen.

Stikstofcrisis

De uitstoot van stikstofdioxide kan leiden tot gezondheidsklachten, maar speelt - samen met andere stoffen - ook een rol in de zogeheten 'stikstofcrisis'. Eind mei verwees de Raad van State het in 2015 gestarte Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak. Daardoor liggen duizenden bouwprojecten die onder deze regeling een vergunning hebben gekregen vooralsnog stil.

Positief toekomstbeeld

Sinds 2010 is de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in Nederland aanzienlijk gedaald: van beide stoffen zit ondertussen een kwart minder in de lucht dan tien jaar geleden. Het RIVM verwacht dat de uitstoot in de komende jaren verder af zal nemen. Naar schatting is de hoeveelheid stikstofdioxide in 2030 met meer dan veertig procent gedaald. Ook zit er in dat jaar naar verwachting zo'n twintig procent minder fijnstof in de lucht.

Voor de blootstelling aan beide stoffen geldt een Europese grenswaarde. In alle gemeenten bleef het gemiddelde in 2018 onder deze grenswaarde.