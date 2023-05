De Herbergier in Assen als kleine knusse plek voor dementerenden

Assen krijgt een bijzonder woonproject voor ouderen met dementie. Aan de Molenstraat opent volgende week - na een jaar bouwen - de Herbergier, een kleinschalige voorziening waar demente ouderen in alle vrijheid kunnen wonen. Al is het dan wel onder toeziend oog van de herbergiers Marianne Grimberg (57) en John Smit (55), die er zelf ook gaan wonen.

Het echtpaar is de 'rots in de branding' voor de dementerenden, die er hun nieuwe thuis moeten vinden. Het principe van de Herbergier is de mensen met geheugenproblemen er in alle vrijheid te laten wonen, dat ze vooral dingen doen die ze graag willen en kunnen, en vooral niet de deur op slot.

'Alles kan, niks moet'

"We willen de mensen actief houden, da's gezond. Ze met hun talent bezig laten zijn. Als ze graag meehelpen in de keuken, met boontjes doppen, aardappelen schillen of wat dan ook, dat kan. En als ze bezig willen met andere activiteiten, zoals bloemschikken, dan regelen we dat. Willen ze lekker in de huiskamer hangen, een spelletje doen, dat kan allemaal. Maar niks moet", vertelt Marianne Grimberg.

Ook hoeven de bewoners zich niet aan een strak dagritme te houden. Zo is er bijvoorbeeld ontbijt van acht tot tien, waarbij ze kunnen aanschuiven wanneer ze willen. "Nee, vergelijk het niet met een zorghotel, je wordt hier niet alleen maar in de watten gelegd. We willen de mensen wel actief houden. Maar heb je een keer zin in uitslapen, of wil je ontbijt op bed, dan kan dat geregeld worden. Flexibiliteit is een groot goed, en onze medewerkers passen zich aan de mensen aan. Het gaat om maatwerk. Alle bewoners die hier komen te wonen moeten zichzelf kunnen zijn, het gaat om hun welzijn", aldus Grimberg.

Zeventien appartementen

De kleinschalige woonvoorziening telt zeventien appartementen, met alles erop en eraan, behalve dan een eigen keuken. Want een eigen potje koken, dat is er niet meer bij. "Da's te gevaarlijk met mensen met dementie." Twee appartementen in het complex zijn geschikt voor echtparen. De achttiende woonplek, achterin het complex op de begane grond, die is bedoeld als dienstwoning. Daar woont het Herbergiers-koppel zelf in.