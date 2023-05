De Herbergier in Assen als kleine knusse plek voor mensen met dementie

Nieuw zorgavontuur

Voor Marianne Grimberg en John Smit begint met de Asser Herbergier ook een nieuw avontuur. Zij komt uit het speciaal onderwijs en hij is een ervaren wijkverpleegkundige. "En dat laatste is ook een vereiste, wil je zo'n speciaal woonproject runnen. Want je moet wel ervaring hebben met de zorg en met verpleging. Anders kun je niet als beheerderspaar een Herbergier runnen", aldus John.

Voor Assen is het fenomeen Herbergier iets nieuws, en dat geldt voor de hele regio Noord-Drenthe en ook Groningen is nog maagdelijk. Maar het kleinschalige zorgconcept van de Herbergier heeft zich al flink verspreid over het land. Zo zijn er de afgelopen vijftien jaar inmiddels meer dan veertig opgezet, waarvan twee in Zuidoost-Drenthe, eentje in Gees en eentje in Emmen.

Werk aan winkel

Het Herbergierspaar kijkt ernaar uit dat ze, na een jaar wachten op de nieuwbouw, komende week eindelijk met zorg aan de slag kunnen. Maar voordat de eerste bewoner op 1 juni z'n appartement kan betrekken, is er nog heel wat werk aan de winkel. Rondom het wooncomplex krioelt het van de werkbusjes. Binnen is het dan ook nog één en al bedrijvigheid met schilders, stucadoors, elektriciëns, en liftmonteurs. En buiten is de toekomstige tuin nog een zandvlakte. "Maar het tuinontwerp is klaar, en voor je het weet is het hier straks mooi groen."

Marianne en John storten zich maar eens op het bevrijden van de keuken in de gezamenlijke kook- en eetruimte. Die staat namelijk nog compleet ingepakt in plastic ter bescherming tegen verfspetters. En de toekomstige knusse huiskamer is nog altijd het decor van een rommelig bouwvakkershok met dito koffietafel. Over een week zal de aanblik totaal anders zijn. Want het nieuwe meubilair is in aantocht, en dan kan de definitieve inrichting en gezellige aankleding beginnen.