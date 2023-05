Rekenkamer: 'Maatschappelijk effect van de NOM niet duidelijk'

Algemeen beeld

Dat PS niet goed kan controleren, komt doordat er vooral gekeken wordt naar het geld dat de NOM in de Drentse economie steekt. Maar er wordt volgens de Rekenkamer te weinig gekeken naar de gevolgen daarvan. De enige graadmeter waar Provinciale Staten wel naar kijken is het effect op het aantal nieuwe arbeidsplaatsen.

Maar, zegt de Rekenkamer, dat geeft geen betrouwbaar beeld omdat die graadmeter "is gebaseerd op de verwachting op het moment dat er een intentie met een onderneming werd overeengekomen". Of die verwachting uiteindelijk ook uitkomt, wordt door de NOM niet nagegaan. "Niemand controleert naderhand of het bedrijf zich daadwerkelijk in het Noorden vestigt."

Volgens de Rekenkamer zitten vooral Groningen en Friesland er niet bovenop.

Hoe zit dit in Drenthe?

Volgens de Noordelijke Rekenkamer geven Drentse ambtenaren en gedeputeerde Henk Brink aan dat de resultaten in Drenthe "niet in verhouding staan tot de uitgaven". Toch willen zij dat beeld nuanceren. Zo zegt de gedeputeerde dat de Drentse economie ander in elkaar steekt dan in de twee andere noordelijke provincies. Zo heeft Groningen bijvoorbeeld een universiteit en een academisch ziekenhuis.

Wel zegt Brink volgens de Rekenkamer dat de NOM het Noorden versterkt en daarmee ook Drenthe. "Er ontstaan bijvoorbeeld arbeidsplaatsen of voorzieningen voor Drenten in de andere provincies", schrijft de Rekenkamer. Maar het is niet duidelijk hoe groot dat effect daadwerkelijk is. Volgens de Rekenkamer worden daarover geen cijfers bijgehouden.

De informatie die de Drentse Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten geven, is over het algemeen helder, stelt de Rekenkamer. "De stukken worden, met één uitzondering, tijdig gedeeld. In de vergaderingen stellen Statenleden zich betrokken op: meerdere fracties stellen kritische vragen en als Statenleden het niet eens zijn met een antwoord, vragen zij door."

Ook zijn er in de drie provincies protocollen voor de informatievoorziening. "De afspraken van de provincie Drenthe zijn wat specifieker dan die van de twee andere provincies. In Drenthe sturen Gedeputeerde Staten de jaarverslagen van de NOM naar Provinciale Staten; in Groningen en Friesland niet." Verder stelt de Rekenkamer dat de Staten van Drenthe actiever betrokken worden wanneer de NOM besproken wordt in vergaderingen, dan in de andere provincies.

Reactie Drenthe

De provincie Drenthe zegt in een reactie dat ze het deels eens is met de bevindingen van de Noordelijke Rekenkamer. Toch vindt Drenthe niet dat de kwaliteit van de informatie over de maatschappelijke resultaten ontoereikend is. "Maar we zien wel mogelijkheden om de informatie te verbeteren. De NOM doet momenteel samen met de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) onderzoek naar verbeteringen."

Ook vindt de provincie het lastig om aan te geven in hoeverre de NOM bijdraagt aan 'economische versterking'. "Soms is het indirect en vrijwel altijd is het in samenwerking met andere partijen. De NOM heeft bij veel activiteiten namelijk geen bepalende rol, maar een rol als aanjager."

'Waken voor grotere rapportageplicht'

Over de onbetrouwbaarheid van de verwachting over het aantal nieuwe banen in Noord-Nederland zegt de provincie het volgende: "Na de definitieve locatiekeuze en het verstrekken van de confirmation letter (wanneer iets definitief is, red.) aan de NOM, kan het inderdaad nog jaren duren voordat de nieuwe vestiging daadwerkelijk operationeel is."

De provincie wil dat beeld van onbetrouwbaarheid nuanceren. "Dit hangt ook af van het verkrijgen van de benodigde vergunningen, bouw, levering van machines, training van nieuwe medewerkers, et cetera. Daarnaast bouwen productiebedrijven hun productie geleidelijk op: pas na enkele jaren wordt er op volle kracht geproduceerd."