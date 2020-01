Drugslabs: Tijdelijke huurders in jouw buurt?

Veel locaties liggen afgelegen of op industrieterreinen en verhuurders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico's, zeggen de initiatiefnemers. De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord, het Openbaar Ministerie, de politie en elf gemeenten in Noord-Nederland, waaronder Coevorden en Emmen.

Drugscriminaliteit in het noorden

In Noord-Nederland kwamen vorig jaar in totaal 33 anonieme meldingen binnen over de productie van synthetische drugs, een stijging van 32 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vermoedelijk zijn er meer labs dan er worden opgespoord.

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen vindt het belangrijk dat mensen in het buitengebied zich bewust zijn van de risico's: "Drugslabs zijn gevaarlijk en illegaal. Ze worden gerund door criminelen, waar je echt geen zaken mee wilt doen. De stoffen die ze gebruiken zijn vaak giftig en kunnen ontploffen. Je zou er maar naast wonen. Meld het daarom als je iets verdachts ziet in een schuur, garagebox of loods: dat kan anoniem."

Als ratten in de val

In Drenthe worden met enige regelmaat drugslabs aangetroffen, zoals vorig jaar in Odoornerveen. Daar ging het verhuren van een schuur gepaard met bedreiging en geweld. De eigenaren van de boerderij werden de dupe van hun louche huurders. Ze waren niet op de hoogte van de drugspraktijken, zeiden ze tegen de rechter. Sterker nog, ze waren bedreigd door de mannen die de schuur huurden. Daarbij zou de zoon zelfs een pistool tegen het hoofd hebben gekregen. "Ze zaten als ratten in een val", zei hun advocaat Bram Pover. De twee zeiden dat ze erin zijn geluisd. Vader: "Ze kwamen bij ons aan de deur voor oud ijzer. Ze wilden daarvoor de schuur huren". De zoon zegt zijn bedenkingen te hebben gehad en dat hij zijn vader waarschuwde om dat niet te doen: "Het verhaal kwam te mooi over". De vader ging toch overstag. Naast zijn WAO kon hij wel wat centen gebruiken. "Ze zijn er met open ogen ingetuind", aldus hun advocaat.

Campagnefilmpje

Risico's van drugslabs

Drugslabs zijn chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Vaak worden ze in georganiseerd verband opgezet. Bij de verhuur van het pand, de opbouw van een lab en het verduisteren van afval zijn veel partijen betrokken. Omdat iedereen elkaar kent in een kleine gemeenschap gaat bepaald gedrag opvallen: het af- en aanrijden met voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavepatroon. LTO Noord werkt ook mee aan de campagne om mensen bewust te maken van de risico's: "Criminelen maken misbruik van goedwillende ondernemers. Over hun rug wordt veel geld verdiend. Mensen worden afhankelijk gemaakt of onder druk gezet, zo nodig met geweld. Daardoor kun je er niet zomaar mee stoppen."

Campagne

'Tijdelijke huurders in jouw buurt?' Met die vraag wil de campagne de ernst van drugslabs onder ogen brengen. Meld Misdaad Anoniem waarschuwt dat drugscriminelen mensen intimideren en de verhuurders uitbuiten. Gebruikers van het buitengebied worden hierover met flyers, posters en online geïnformeerd.

Meld Misdaad Anoniem waarschuwt door middel van posters (foto: Meld Misdaad Anoniem)

