Opluchting en frustratie bij overlevende vliegramp Faro na uitspraak

De rechtbank deed uitspraak over de vliegramp in Faro (foto: EPA)

De Nederlandse staat is deels aansprakelijk voor de vliegramp in het Portugese Faro in 1992. De uitspraak van de rechter leidt tot gemengde gevoelens bij overlevende Fares Hajweis uit Wapserveen.

Volgens het onderzoeksrapport dat werd opgesteld waren slechte weersomstandigheden de oorzaak van het ongeluk. Dat is een te stellige conclusie van de overheidsinstantie Raad voor de Luchtvaart, oordeelt de rechtbank. Het verkeerd handelen van de piloten is ten onrechte genegeerd en nabestaanden zijn 'onjuist dan wel onvolledig' geïnformeerd over de oorzaak van het ongeval.

56 mensen kwamen om

Bij de vliegramp kwamen 56 mensen om het leven en meer dan honderd inzittenden raakten gewond. Hajweis zat als 14-jarige aan boord van het Martinair-toestel, samen met zijn moeder en zus. Zij overleefden de crash alle drie.

"Een opluchting is het zeker", reageert Hajweis op de uitspraak. Nabestaanden en overlevenden spanden een zaak aan, want voor hen was het al duidelijk dat het onderzoek naar de oorzaak dubieus was. "We moeten het wel even op ons in laten werken. Waarom was het toen niet duidelijk en nu wel?", vraagt Hajweis zich af. "Het blijft een beetje vaag. Het is 27 jaar geleden en het is een groot vraagteken waarom ze dit toen voor zich hebben gehouden."

Aansprakelijk

De Staat is voor 20 procent aansprakelijk voor de per individuele eiser vast te stellen schade 'voor zover deze nog niet is vergoed'. Om het geld was het Hajweis echter niet te doen. Eerder zei hij het al het belangrijker te vinden dat alle twijfel over de daadwerkelijke toedracht van de ramp wordt weggenomen.