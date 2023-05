Vijftal legt werk bij Scania Meppel neer uit onvrede over cao: 'Impact is groot'

Vijf mensen die vanuit PPG Coatings in Hoogeveen zijn gedetacheerd bij Scania in Meppel hebben vandaag hun werk neergelegd uit onvrede over hun cao. Daarin moet volgens de stakers en vakbond FNV een goede loonsverhoging worden opgenomen. PPG Coatings Nederland is onderdeel van het wereldwijde concern PPG Industries, vorig jaar goed voor een omzet van 17,7 miljard dollar.

Niet alleen bij de vrachtwagenfabriek aan de Industrieweg wordt gestaakt. Het werk lag ook al enkele dagen stil bij vestigingen van PPG Coatings in Tiel en Uithoorn. Naast het stakende personeel in Meppel hebben sinds maandagochtend ook medewerkers van een PPG-vestiging in Den Bosch het werk neergelegd en daar komen deze week nog honderd medewerkers van de Amsterdamse fabriek bij.

Impact

"De olievlek wordt steeds groter", vertelt Erik de Vries, bestuurder FNV Procesindustrie. "Overal bij PPG staan mensen klaar om in actie te komen voor een cao met een goede loonsverhoging. De directie mag zich inmiddels echt zorgen gaan maken, want we zijn hard op weg naar een landelijke staking." Hoewel het in Meppel om vijf stakers gaat, is de impact van hun actie groot, zegt De Vries. "Zij zorgen ervoor dat het productieproces plat ligt."

FNV wil een goede cao voor de in totaal 1100 mensen bij PPG Coatings. Daarin wil de vakbond de salarissen dit jaar met 14,3 procent verhogen, met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar. Verder eist de vakbond dat de lonen meestijgen met prijzen in de winkels. De verffabrikant houdt desondanks voorlopig vast aan een salarisverhoging van 7 procent.

Gevolg

De staking van het vijftal in Meppel duurt tot en met woensdagochtend, zo zegt De Vries. "Afhankelijk van hoe Scania daarop reageert kan het steeds vervelender worden. De stakers in Tiel en Uithoorn hebben al laten zien wat het gevolg kan zijn voor het productieproces. Het is een kwestie van tijd voor de werknemers het werk weer neerleggen. En dan voor langere tijd."