Motoren voormalig kampioen motorcross uit Witten gestolen

Voormalig Nederlands kampioen motorcross Koos Dijkstra uit Witten keek vreemd op toen hij dinsdag thuiskwam. De deur van zijn schuur was opengebroken en drie crossmotoren waren verdwenen. Dijkstra was het slachtoffer van diefstal. "Ik ben helemaal confuus van het gebeuren", zegt hij erover.

Dijkstra heeft goede herinneren aan een van de motoren. Met zijn motor streed hij onder meer in Assen om de wereldtitel motorcross in de veteranenklasse. "Hij is ook hartstikke herkenbaar", zegt hij over de tweewieler met nummer 66. De andere twee gestolen exemplaren zijn van zijn zoon en dochter,

Facebook

Dijkstra laat het er niet bij zitten. De motorcrosser maakte de diefstal zelf wereldkundig op Facebook en vraagt de lezer om hulp bij de zoektocht naar de dader of daders. Het bericht is ondertussen meer dan 1.500 keer gedeeld. "Ik ben niet zo actief op Facebook, dus ik ben onder de indruk wat de impact ervan is. Ik plaats bijna nooit iets op mijn account. Dit is echt positief."

Hij zegt dat hij ook aangifte heeft gedaan bij de politie. Hoe de diefstal kon plaatsvinden, is hem in elk geval een raadsel. "Ze moeten wel leep geweest zijn", zeg Dijkstra. "Ze zijn hartstikke zwaar, zo'n 80 tot 105 kilo."

