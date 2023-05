Eerste Knarrenhof van Drenthe geopend in Emmen: 'Goede buur beter dan verre vriend'

Dat het eerste Knarrenhof van Noord-Nederland in Emmen verrijst heeft volgens de stichting met de opstelling van de gemeente te maken: "In Groningen zijn we al vanaf 2012 bezig om zoiets op te zetten en in Tynaarlo ook al een poos. De meeste gemeenten nemen heel veel tijd, maar Emmen heeft gezegd: kom maar op."

Weinig beschikbare grond

Wethouder Jisse Otter geeft in zijn toespraak aan dat het snel is gegaan: "Voor een eenvoudige twee-onder-een-kapper zijn we zo vijf jaar verder. Dat we dit in vier jaar hebben gerealiseerd is best snel. De grootste uitdaging in dit soort projecten zit hem in de beschikbare grond. In de huidige tijd zou een woningcorporatie zelf willen bouwen", geeft hij aan.

Er liggen nu geen concrete plannen voor meer Knarrenhofjes in Emmen, maar wat Otter betreft komen er nog wel tien: "Maar de grond is schaars. Ik denk dat mooie locaties als deze niet zo snel voorbij zullen komen." Dus denkt de wethouder voorzichtig aan andere mogelijkheden: "Misschien kunnen we andere woonvormen, huizenblokken, wel ombouwen naar dit soort levensloopbestendige hofjes."

Vergrijzing

Dat er vraag naar deze woonvorm is, blijkt uit de lange wachtlijst van geïnteresseerden bij Stichting Knarrenhof: "Op dit moment hebben er in heel het land 37.000 mensen zich aangemeld", vertelt Prak. Het is volgens hem een belangrijk vraagstuk in de huidige woningmarkt en de bouwplannen: "We zitten nu op tien hofjes en er komen nog iets van twintig, dertig aan."

Daarmee zijn de duizenden wachtenden nog niet geholpen, beseft Prak ook: "Ik heb meermaals aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) de oproep gedaan om nou eens werk te maken van levensloopbestendige woningen, rekening houdende met de vergrijzing."

