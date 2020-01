Toekomstige basis militairen Assen vlakbij doelwit Iran

De trainingsmissie in Noord-Irak is stilgelegd (foto: ANP/EVERT-JAN DANIELS)

Militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade uit Assen worden mogelijk eind januari gelegerd naast een militaire basis die afgelopen nacht is aangevallen. Iran schoot raketten op onder meer een luchtmachtbasis in Erbil in Noord-Irak.

De basis waar Nederlandse militairen zijn gelegerd laat woordvoerder Alex Kranenburg van Defensie weten. Momenteel zijn daar vooral Korps Mariniers gelegerd. De 11 Luchtmobiele Brigade, die ook in de Johan Willem Friso Kazerne in Assen zit, zal hen vanaf 20 januari aflossen.

Iran bombardeerde in de nacht van dinsdag op woensdag bases in Irak waar Amerikaanse soldaten zijn gelegerd. Het was een vergeldingsactie op de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Nederlandse militairen bleven ongedeerd. Volgens woordvoerder Kranenburg bleef ook Nederlands materieel onbeschadigd.

Trainen en adviseren

Militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade zullen in Erbil Iraakse militairen en Koerdische strijders trainen en adviseren bij de strijd tegen IS. Kranenburg zegt de zending momenteel nog steeds doorgang vindt, "maar je kan moeilijk in de toekomst kijken." Als het te onveilig is, kan het zijn dat de planning wordt gewijzigd en de militairen toch niet naar Irak gaan.

Minister van Defensie Ank Bijleveld maakte via Twitter bekend dat er rekening wordt gehouden met 'verplaatsingen binnen Irak, als dat nodig is voor de veiligheid van onze mensen'. "Inschatting anti-ISIS Coalitie blijft leidend, we houden de situatie nauwlettend in de gaten", schreef de minister.

De Nederlandse trainingsmissie in Irak is na de dood van generaal Soleimani tot nader orde stilgelegd.

