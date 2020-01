Bibliotheek Emmen gaat pabo-studenten helpen

"Hoe meer je leest, hoe beter je woordenschat wordt. En hoe beter je schoolprestaties ook kunnen worden. Als je slecht leest en weinig woorden kent, is het ook moeilijk om een geschiedenisverhaal te lezen of om een toets te doen. Als je basisvaardigheid en plezier in lezen groter worden, kan je beter meedoen met de maatschappij."

Samenwerken

De pabo-opleiding van NHL Stenden in Emmen gaat samenwerken met de bibliotheek om de taalvaardigheid te verbeteren. Want volgens docent Anne Schepers is de basisschooldocent een belangrijke schakel in de strijd tegen laaggeletterdheid. "Het is belangrijk om veel te lezen en ook plezier te hebben in het lezen. De docent heeft in de klas de mogelijkheid om dat te laten zien."

Moeilijk

Concreet ziet de bibliotheek dat leerkrachten het moeilijk vinden om leuke en zinvolle boeken en projecten te verzinnen. De bibliotheek kan die volgens Luchies op maat aanbieden. "We stellen collecties samen op het niveau van de groep. Dus als de leerkracht een groep heeft met goede en zwakkere lezers, dan maken wij een collectie die past bij die kinderen. We hebben geen standaardcollectie, maar een collectie op maat."

Voor NHL Stenden is dit niet de eerste samenwerking met een bibliotheek. Ook haar locaties in Assen en in Groningen werken samen met de plaatselijke bibliotheek.