Onrust over plannen N371 bij Kloosterveen in Assen nog niet weg na drukbezochte bijeenkomst

Eigen alternatief

Om niet alleen kritiek te geven, maar ook mee te denken, kwamen buurtbewoners onlangs zelf met een alternatief voor de plannen. Als het aan die Assenaren ligt, verdwijnt de Kloosterrotonde en komen daarvoor in de plek een op- en afrit naar de N371. De N-weg loopt dan door vanuit Assen richting Smilde, maar dan als tweebaansweg en verdiept aangelegd. Ook de oversteekplaats via de Polweg blijft in het plan van de bewoners bestaan.

Een mooi plan, vindt wethouder Smit. "Maar het is jammer om die plannen in de pers te lezen, in plaats van dat ze ook naar ons gestuurd worden. Het moet van twee kanten komen." Volgens hem is het plan niet op tijd naar de gemeente gestuurd. "Als we elkaar serieus nemen, dan moeten we met elkaar communiceren. Dat doe je niet via de pers."

Toch neemt de wethouder ook dit alternatief serieus. "Ook hier gaan we naar kijken", besluit hij.

Vragen over participatie

De aanwezige bewoners hebben verder vragen over hoe de participatie tot stand komt. Betrokken bewoners kunnen de komende tijd plannen indienen via een website. Ook komen er werkgroepen en volgen er nog meer bijeenkomsten.

"Wat zijn dan de criteria om in zo'n werkgroep te komen?" vraagt bewoonster Vergoes Houwens zich af. Scholte Strikwerda sluit zich daarbij aan: "Ze hebben vanavond niet besproken wie er dan in die werkgroep komen."

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA) denkt aan een soort vertegenwoordiging. "We kunnen bijvoorbeeld zorgen dat er per straat een inwoner vertegenwoordigd is", oppert ze. "Het is mooi dat er zoveel mensen zijn gekomen. Maar we moeten inderdaad gaan kijken hoe we die werkgroepen vorm gaan geven. Want tweehonderd inwoners in een groep is wel wat veel", lacht ze.