Vakanties naar buitenland duur maar ook gewild: 'We kunnen het haast niet aan'

Prijsstijging

Maar voor zo'n vliegvakantie naar de zon moeten mensen dieper in de buidel tasten. Door inflatie, de nasleep van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zijn vliegtickets, hotels en huurauto's veel duurder dan andere jaren. Zo betaalt een gezin van vier fors meer voor een vakantie naar Turkije. "Betaalden ze vorig jaar nog zo'n 4000 euro, deze keer is hetzelfde gezin 5800 euro kwijt. Dat is geen tientjeswerk meer", aldus Veenema.

Niet alleen verre reizen zijn duurder, ook als je in eigen land blijft kost een vakantie meer. Want ook campings in Drenthe hebben hun prijzen verhoogd. "We hebben het afgelopen jaar de prijzen geleidelijk met 10 procent omhoog gebracht", zegt Jos van der Weide van camping De Berken uit Gasselte. "Stroom zit bij ons niet in de prijs, maar moet apart worden afgerekend. En dan merk je dat mensen prijsbewust zijn geworden."

Dat beeld wordt beaamd door Miranda Horstman van Marketing Drenthe. "Het boekingsgedrag is grilliger dan andere jaren. Mensen boeken korter van tevoren, zodat ze zeker weten dat ze met mooi weer op de camping zitten. Als je al minder te besteden hebt wil je dat wel goed besteden. En met mooier weer kan je nu eenmaal meer doen."

Mooi weer is onbetaalbaar

De familie Van der Zee uit Raalte zijn ook van die 'mooi weer-kampeerders'. "Wij kamperen al vijftig jaar", zegt Rob van der Zee uit Raalte. "We kijken naar het weerbericht. Zodra het mooi weer wordt vertrekken we naar de camping."

Jaap en Joke uit Oude Pekela staan met Pinksteren op camping de Berken in Gasselte. "Wij kamperen altijd, vliegvakanties doen wij niet. Heel af en toe boeken we een huisje."