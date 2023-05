Ballonvaarder uit Dalen geeft concurrentie het nakijken op NK: 'Het is echt teamwork'

'Het is teamwork'

De mondiale kampioen was Gommer al een keer, maar destijds gebeurde dat nog in de leeftijdscategorie tot 30 jaar. Op het 'grote WK' moet hij de strijd aangaan met de sterkste mannen van het ballonvaartcircuit. "Met ongeveer honderd deelnemers, hoop ik ergens tussen plaats twintig en dertig te eindigen", tempert Gommer de gedachte dat hij ook in Hongarije meedoet voor de bovenste plaatsen. "Helemaal in de top meedoen is lastig, ik schaal mezelf ergens net boven de middenmoot in."