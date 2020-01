Ronald Lubbers over komst Cavlan: Het is stil

Of de huidige spelersgroep voor 1 februari nog mutaties ondergaat is natuurlijk het gesprek van de dag. De interesse in Caner Cavlan is inmiddels algemeen bekend. Eerder deze week liet de linkervleugelverdediger weten dat de clubs aan zet zijn. Inmiddels is daar wel verandering in gekomen.

Ons aanbod valt hen wat tegen." Ronald Lubbers over de stilte vanuit Wenen omtrent Caner Cavlan

"Het is stil op dit moment. Of dat goed of slecht nieuws is.. dat is moeilijk te zeggen", aldus Lubbers. "Austria Wien staat er voor open, maar ons aanbod valt hen wat tegen. Er wordt van die club ook een bijdrage verwacht. Dat redden ze denk ik ook wel, maar het is maar net hoever ze willen gaan. Maar de bal ligt nu dus aan die kant."

De Drentse club lijkt dus te gaan voor minimaal een termijn van anderhalf jaar, gelijk aan zijn contract bij Austria Wien. Huren is niet echt een optie, want dan is de kans klein dat de verdediger ook na de zomer in de Oude Meerdijk speelt. Lubbers zinspeelt op een constructie dat het contract van Cavlan voor een groot deel door Austria Wien wordt afgekocht. Het overige deel is dan voor rekening van FC Emmen. "Je kan niet van een speler verlangen dat hij fors aan salaris inlevert. Cavlan zit in de laatste jaren van zijn carrière en kan nu nog wat centen kan verdienen. Daar is overigens ook niets mis mee."

'Hij heeft een goed gevoel bij FC Emmen'

"Cavlan staat er in ieder geval wel positief in. Hij heeft een goed gevoel bij Emmen en bij Dick Lukkien. Hij was het die Cavlan liet staan, ook als het af en toe wat minder ging. Door dat vertrouwen kon Caner regelmatig pieken wat hem bij andere clubs niet zo regelmatig lukte."