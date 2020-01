Assen probeert financiële problemen te bestrijden met extra wethouder

Het akkoord wijkt niet heel veel af van het plan dat twee jaar geleden werd gepresenteerd. Nog steeds is er aandacht voor duurzaamheid, een levendige binnenstad en de menselijke maat. Dit college wil dat de Assenaren oog hebben voor elkaar en samen dingen doen. Nog meer dan twee jaar geleden wordt daarvoor gedacht vanuit de Asser wijken. Door middel van slimme combinaties van cultuur, kunst en sport wil dit college meer levendigheid en interactie in de wijken creëren.

Vijf wethouders

Opvallendste verschil met het vorige college is het aantal wethouders. Door de komst van Bob Bergsma (D66) en Jan Broekema (SP) komt dit college uit op vijf wethouders. De extra wethouder is opvallend omdat Assen financieel gezien voor een loodzware opgave staat. De gemeente staat onder curatele van de provincie en moet miljoenen bezuinigen.

"Ja, een extra wethouder kost geld, dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is juist, dat we ook hebben gezegd: we moeten bestuurlijk veel meer zichtbaar zijn in Den Haag, daar waar het gebeurt. We moeten daar meer agenderen dat het zo slecht gaat met de gemeente en dat er echt geld moet komen. Dat rechtvaardigt wat ons betreft ook een extra wethouder", zegt formateur en fractievoorzitter Bert Wienen van de ChristenUnie.

Verder wil dit college met een extra wethouder meer zichtbaar zijn in de stad. "We willen de focus verleggen naar de wijken en dat betekent dat je daar ook mankracht voor nodig bent en in die zin is het denk ik een hele goede investering voor Assen", aldus Wienen.

Eerste Drentse SP wethouder

Jan Broekema is de eerste wethouder in Drenthe voor de Socialistische Partij. De nieuwe partij in het college wilde een wethouder leveren. En dat terwijl de SP eerder in het verkiezingsprogramma schreef dat vier wethouders meer dan genoeg zijn voor Assen. "We hebben ook tijdens deze collegeonderhandelingen wel voorgesteld om vijf wethouders te doen voor de prijs van vier, maar daarvoor hebben we de handen niet op elkaar kunnen krijgen. Helaas", aldus Broekema die het welzijns- en participatiebeleid op zal pakken.

Bezuinigen

Belangrijkste taak van de nieuwe coalitie is het schrijven van een herstelplan voor de gemeentelijke financiën. Voor 1 mei moet het herstelplan bij de provincie worden ingeleverd. Een zware taak, weet formateur Wienen. "De gemeenteraad heeft natuurlijk al een besluit genomen om de ozb te verhogen en een extra toeristenbelasting (TT-taks) te heffen, dat geeft ietsje meer lucht. Hopelijk komt ook Den Haag nog over de brug", aldus Wienen, die weet dat er nog meer zal moeten worden bezuinigd.

Verantwoordelijkheidsakkoord

De ChristenUnie en de andere partijen benadrukten tijdens de presentatie dat ze met dit akkoord verantwoordelijkheid nemen. Juist nu, in slechte financiële tijden. Wienen noemde het dan ook een verantwoordelijkheidsakkoord en een verantwoordelijkheidscoalitie. "Ja zo voelt het echt. Ook omdat je het niemand naar de zin kan maken, maar dat je wel keuzes moet maken. Daarvoor zit je ook in de politiek. En dat je ook echt voor deze mooie stad wil gaan en de mensen die hier met elkaar wonen. Dat vraagt gewoon verantwoordelijkheid. Ook als het lastig is doorpakken, met elkaar samenwerken, over grenzen heen stappen. Ja, het voelt echt als een verantwoordelijkheidsakkoord", zegt een bevlogen Wienen.

Het rommelt al langer in Assen

De nieuwe coalitie is in drie maanden gesmeden nadat PLOP eind september opstapte. De stadspartij miste openheid en overleg met inwoners en organisaties en stond niet langer achter het collegebeleid. Eerder rommelde het ook al in het college doordat wethouders Gea Smith (GroenLinks) en Roald Leemrijse (VVD) opstapten. De twee werden vervangen door Karin Dekker (GroenLinks) en Mirjam Pauwels (VVD).

Het bestuursakkoord wordt volgende week in de gemeenteraad besproken.