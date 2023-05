Meppel wil 80.000 euro inzetten om instrumenten Scala te kopen

Zodra er een akkoord is worden de instrumenten gegeven aan de twee docentencollectieven Kunstenkorf en Blink. Beide zijn ontstaan na het faillissement en actief in Zuidwest-Drenthe en een gedeelte van Overijssel.

Meppel doet de aankoop namens alle gemeenten waarin het kunstencentrum actief was. Naast Meppel zelf zijn dat Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland en Westerveld. De docenten in die gemeenten kunnen het instrumentarium ook weer gebruiken. De overige gemeenten krijgen uiteindelijk een rekening en moeten en deel terugbetalen aan Meppel.

Einde Scala

Kunstencentrum Scala verkeerde al langer in financieel zwaar weer. Uiteindelijk besloten de vijf deelnemende gemeenten om geen subsidie meer te verstrekken voor de laatste maanden van het lesjaar. De organisatie kon niet garanderen dat met het geld het cursusjaar afgemaakt zou kunnen worden. Volgens de gemeenten zou het dan niet verstandig zijn om een subsidie te verstrekken.

Scala had gehoopt dat wel te kunnen, maar dat plan kwam dus abrupt tot een einde. Het faillissement werd aangevraagd. Eind maart werden de laatste lessen gegeven.

Noodplan

Docenten van het voormalige kunstencentrum Scala geven sinds een aantal weken weer buitenschoolse cultuurlessen. De leraren in Meppel, Westerveld en het Overijsselse Steenwijkerland vallen onder het collectief Blink en geven les in het gebouw van scholengemeenschap Stad & Esch. In Hoogeveen gebeurt dat bij Theater De Tamboer en het Alfa-College.