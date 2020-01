Honger in Haïti: 'Kinderen hebben er zere buiken van'

Zaalberg woont en werkt al meer dan twintig jaar op het eiland en begon daar de Stichting Naar School in Haïti. "Dat de situatie is zoals die nu is, heeft met heel veel dingen te maken", legt ze uit. "Haïti is erg onveilig. De politieke situatie is heel moeilijk en dat is weer slecht voor de inwoners."

'Elke gebeurtenis heeft een gevolg'

Ook de handel in eten op straat ligt volgens de 73-jarige Zaalberg grotendeels stil. "Het is ook onveilig door de bendes", weet ze. "Als vrouwen bijvoorbeeld langs de weg zitten om spullen te verkopen, komen er soms bendes langs die ze van hun spullen beroven. Als je niets kunt verkopen, heb je geen geld voor eten en ga je dood van de honger. Het is een complexe situatie. Elke gebeurtenis heeft een gevolg en dat stapelt zich op. Echt heel triest."

Marijke Zaalberg richtte de Stichting Naar School in Haïti in 1998 op, nadat ze al enkele jaren in het land werkte. De stichting begon twee scholen op twee verschillende locaties. Momenteel krijgen meer dan zo'n achthonderd kinderen daar onderwijs. Zaalberg krijgt geen salaris voor haar werk in Haïti en is daarom ook afhankelijk van donaties en andere giften.

Marijke Zaalberg richtte de stichting in 1998 (foto: Stichting Naar School in Haïti)

'Maaltijd op school vaak de enige maaltijd'

Zaalberg woont in de bergen ten zuiden van Port-au-Prince. "In de bergen rondom onze school heeft ongeveer 60 procent van de leerlingen honger", vertelt ze. "Ze krijgen op school een maaltijd, maar dat is vaak ook hun enige maaltijd op de dag. Misschien krijgen ze nog een klein stukje brood of een snoepje, maar dat is het dan ook."

Familieleden zijn volgens Zaalberg heel blij dat de kinderen op school eten krijgen, want dat scheelt ze veel kosten en zorgen. "De moeders en vaders lijden er enorm onder dat ze kinderen met een lege buik naar school moeten sturen en niets voor ze hebben als ze thuiskomen", legt ze uit. "Nu hebben ze in ieder geval een maaltijd van rijst en bonen met een sausje. En als er voldoende groente in de schooltuin is, krijgen ze daar ook wat van.

Wormen en parasieten

Volgens Zaalberg zijn de kinderen dan ook blij dat ze naar school kunnen, zodat ze in ieder geval wat te eten hebben. "Maar ook voor deze hele situatie kwam het al vaak voor dat ze maar één keer per dag aten", zo zegt ze. "Ze vertellen mij weleens dat hun buik zeer doet, mede door wormen en parasieten. Dan wordt de buik overgevoelig."

Marijke Zaalberg in een van de klassen (foto: Stichting Naar School in Haïti)

Voedsel voor vandaag en morgen

De stichting van Zaalberg is daarom ook de actie Voedsel voor vandaag en morgen begonnen. Kinderen en volwassenen die rondom de school wonen krijgen een paar blikken rijst, bonen en olie. "Nu is het de bedoeling, en dat is al mondjesmaat bezig, om enkele hele arme families wat eten te geven zodat zij geen honger hebben."

Het liefst zou Zaalberg ze ook zaden geven, maar het is volgens haar nu te droog. "Als je nu gaat zaaien, gaat alles kapot. We moeten dus wachten tot de regentijd begint. Dan kunnen we zaden geven en hebben de inwoners over drie maanden weer eten uit hun eigen tuin."

'Hulp is nodig'

Zaalberg - die eind maart voor vier weken weer naar Drenthe komt - hoopt dat er vanuit Nederland ook hulp komt voor Haïti. "Mensen in Nederland kunnen zeker iets betekenen, ze kunnen een gift doen aan mijn stichting", vertelt ze. "Ik zorg er persoonlijk voor dat het geld goed terechtkomt. Het zou ontzettend fijn zijn als we de mensen in nood kunnen helpen."

RTV Drenthe maakte in 2011 een lange reportage over Marijke Zaalberg