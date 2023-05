Rechter in proefproces wolfwerende rasters: waarom richt Animal Rights zich op Drentse schapenhouder?

De NVWA zei dat het spoedeisende belang ontbrak. Animal Rights spande namelijk een kort geding aan en geen gewone procedure. Ook gaf de NVWA aan dat Worst geen overtreding had gepleegd die was te handhaven. Hij moet zijn dieren 'zo nodig' beschermen, zo is de richtlijn. "Het onmogelijke kan niet worden verwacht", aldus de NVWA.

En Worst heeft volgens de instantie meer gedaan dan nodig is volgens de normen van BIJ12, dat is de organisatie die de schadeafhandeling voor de provincies regelt. Zo heeft hij rasters met zes draden in plaats van de voorgeschreven vijf. Ophokken zou niet kunnen volgens de NVWA, omdat Worst maar plaats heeft voor 70 dieren en 300 schapen heeft. "Hij zou dan geen schapen meer mogen houden en dat doet hij juist in het belang van dieren en de natuur", zo voerde de NVWA aan.

Geen materiaal voor rasters

Worst had volgens de NVWA ook onderzocht of kuddebeschermingshonden iets voor hem konden zijn. "Je hebt twee soorten honden: blaffende honden en bijtende honden. Blaffende honden wil je niet omdat ze lawaai maken en bijtende honden wil je niet omdat ze wolven bijten en alles wat geen wolf is: mountainbikers, toeristen en dierenactivisten", grapte de NVWA.

Worst, die al tien wolvenaanvallen heeft gehad, gaf aan dat hij meteen na de eerste aanval op 20 oktober 2021 informatie is in gaan winnen over wolfwerende rasters. Hij haalde het materiaal voor dat raster uit Duitsland. "Dat was in Nederland nog niet eens beschikbaar." Op 21 januari 2022 had hij alle schapen achter wolfwerende rasters staan.

Toch kwam de wolf daarna nog meerdere keren binnen. Een keer langs de waterkant. Daar stond een afrastering van twee draden en wolven kunnen goed zwemmen. Daarover zegt hij: "Meteen achter de waterkant is een wal en het lijkt mij sterk dat de wolf over die wal en die draden heen is gesprongen. De wolf is op een andere plek door het raster gekomen dan waar het water was. Ik heb daarvan foto's als bewijs."

Waarom handhavingsverzoek tegen Worst?

Worst is kort geleden door de provincie gevraagd een pilot uit te voeren met wolfwerende rasters. Hij plaatst rasters bij vijf tot tien schapenhouders in Drenthe en meet op verzoek van de provincie hoeveel tijd dat kost. "Wij worden gezien als voorbeeld in de provincie."

Het college had de vraag voor Animal Rights of het niet beter was geweest om zich te richten tot iemand die geen beschermingsmaatregelen neemt. De stichting moest het antwoord daarop schuldig blijven.