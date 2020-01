Aa en Hunze komt met nieuwe waarderingsprijzen

De prijzen zijn geïnspireerd op de twee belangrijkste waterstromen in de gemeente: de Hunze en de Aa. "Deze staan symbool voor de gemeenschap, die ook uit twee belangrijke dragers bestaat: de inwoners en verenigingen. En ze staan symbool voor het water dat voor alles wat leeft noodzakelijk is. Is er geen water dan verdroogt en verdort alles", aldus burgemeester Hiemstra.

Dorpenfestival

Hiemstra wist verder te melden dat de gemeente in de race is voor de organisatie van het 'Dorpenfestival'. Een nieuw initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat lijkt op de 'Dag van de stad'. "Een dag waarop alle uitdagingen en kansen voor dorpen en plattelandsgebieden worden besproken in een landelijke context via workshops, lezingen, werkbezoeken et cetera. Op deze dag worden zo'n 600 bezoekers uit het hele land worden verwacht." De gemeente heeft drie locaties op het oog om het festival te houden: Grolloo (terrein Bluesfestival), Annen (de Brink) en Gieten (naast het gemeentehuis).

Onrustig Rolde

Hiemstra had in zijn toespraak verder aandacht voor de onrustige nachten aan het eind van 2019 in Rolde. De burgemeester riep iedereen (ouders, jongeren, omstanders en de samenleving als totaal) op om zijn rol en verantwoordelijkheid te pakken en dit een halt toe te roepen. "Het is onbegrijpelijk, onbestaanbaar en onacceptabel", aldus Hiemstra.

Windmolens, zoutwinning en N34

Tot slot blikte Hiemstra nog vooruit naar 2020. Hij sprak over het vieren en herdenken van 75 jaar vrijheid waarvoor het subsidiebudget door het college extra is verhoogd. Hiemstra sprak ook over de eerste windmolens die gaan draaien en de winning van gas en zout in de gemeente. "Daarbij gaan we naast de inwoners staan. Met hun veiligheid mag niet worden gemarchandeerd en schade moet snel en ruimhartig worden gecompenseerd", zei Hiemstra.

Ook memoreerde de burgemeester de verdubbeling van de N34, waarover dit jaar een besluit wordt verwacht. "Inwoners moeten daar door de provincie goed bij worden betrokken. Niet inspraak omdat het moet, maar echte inspraak, waarbij rekening wordt gehouden met de ingebrachte wensen."

Gratis tas

Bezoekers van de nieuwjaarsreceptie werden door de gemeente getrakteerd op een tas met een inhoud. De tas was een knipoog van de burgemeester, die bij zijn aantreden ook een tas kreeg voor zijn 'reis' door de gemeente. De tas is geïnspireerd op een kaart uit 1850, die ook voor deel op een wand in de vernieuwde hal van het gemeentehuis is te zien. "In de tas treft u een starterspakket aan voor reizigers. Daarmee eindigt mijn reis door de gemeente en geef ik het stokje symbolisch door aan u. Ik wens u een mooie reis."