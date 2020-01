Aantal inwoners Borger-Odoorn blijft stijgen: 'Grootste groei in 20 jaar'

"De officieuze stand van het aantal inwoners per 1 januari is ruim 25.500, dat is een plus van 171. Daarmee is dit de grootste groei in twintig jaar en zijn we weer terug op het niveau van 2010", zegt burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn. Hij stipte het inwonertal van zijn gemeente aan tijdens zijn toespraak bij de nieuwjaarsreceptie vanavond.

"Vorig jaar was ik al heel trots dat we na jaren van teruggang weer groei vertoonden en ook dit jaar hebben we er weer meer inwoners bijgekregen. En die wonen vooral in Nieuw-Buinen, want dat is dit jaar opnieuw onze grootste kern, op enige afstand gevolgd door Borger."

'Nooit meer over krimp hebben'

Het aantal inwoners van de gemeente Borger-Odoorn groeit voor het tweede jaar op rij. In 2017 daalde het aantal nog met drie, in 2018 kwamen er negentien inwoners bij en afgelopen jaar dus 175. "Zullen we afspreken dat als we volgend jaar weer groeien, we het nooit meer over krimp hebben?", sprak Seton.

Natuurlijk had de burgemeester het in zijn toespraak niet alleen, enigszins grappend, over het inwonersaantal. Zo stond Seton onder meer stil bij de auto-ongelukken van afgelopen september, waarbij vier jonge mannen overleden en twee zwaargewond raakten. Ook sprak hij over de discussie over de komst van windturbines, over het voetbal in 2e Exloërmond, over de theatervoorstelling Mammoet op het Buinerveld, over de rustig verlopen jaarwisseling zonder incidenten en over het onderduikershol in het Valtherbos dat gerenoveerd gaat worden.

75 jaar vrijheid

Ook in Borger-Odoorn wordt dit jaar stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. "Uiteraard herdenken we 75 jaar bevrijding." Volgens Jan Seton hebben zich verschillende dorpen gemeld. Zij kunnen met behulp van geld van de provincie en de gemeente ieder op hun eigen manier invulling gaan geven aan de herdenking.

Voor de derde keer reikte burgemeester Jan Seton de zogenoemde Cittaslow-stimuleringsprijs uit. Dit jaar ging de prijs naar de dorpsraad Exloo.

