Meppel koerst op komst themapark: 'Financieel meest gunstige scenario voor ons'

De beslissing is nog lang niet genomen. "Verre van", verduidelijkt wethouder Klaas de Vries namens de gemeente Meppel. Maar de gemeente heeft wel oren naar de komst van een themapark.

Het is op dit moment het meest realistisch, zegt De Vries. "We houden nog wel heel veel slagen om de arm. Maar dit is een richting van gevoel waar we op gaan."

Een initiatiefnemer, die nog niet bekend wordt gemaakt, heeft het idee om een themapark van 60 hectare te realiseren in Meppel. Het wordt geen concurrentie voor de Efteling of Walibi, maar het park moet zich gaan richten op de geschiedenis van Drenthe. Dat gaat dan gebeuren aan de hand van shows en voorstellingen. De focus ligt niet op attracties.

Beter dan bedrijventerrein

Voor de locatie zijn en worden meerdere opties onderzocht. Een daarvan is het themapark. Andere mogelijkheden zijn landbouw, bedrijvigheid, natuur en de komst van windmolens. De Vries zegt dat de optie van het themapark voor de gemeente op één staat.

"Maatschappelijk en economisch kan dit themapark ons meer brengen dan een industrieterrein", reageert De Vries. Zo is de verwachting dat dit meer arbeidsplaatsen gaat opleveren dan een bedrijventerrein. Daarnaast biedt het volgens de wethouder kansen om Meppel recreatief extra op de kaart te zetten.

Ook de provincie ziet de komst van een themapark wel zitten. De gemeente doet samen met de provincie onderzoek naar de haalbaarheid ervan.

Park voldoet aan stikstofregels

Uit een voorlopig milieuonderzoek blijkt dat de komst van het park volgens de huidige stikstofregels past. Het zou niet leiden tot extra stikstofuitstoot in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dat is wel het geval als er wordt gekozen voor een industrieterrein voor het gebied.

Wel is duidelijk dat er wat moet gebeuren aan de bereikbaarheid van het gebied als het themapark er komt. Het gebied ligt langs de A32 en de provinciale weg naar Havelte en is te bereiken via een rotonde bij de Pijlerbrug. Die rotonde moet vergroot of omgebouwd worden om de toekomstige verkeersstromen aan te kunnen. Mogelijk is een nieuwe op- en afrit naar de snelweg nodig.

Geluidshinder wordt niet verwacht, wel is er een kleine kans op geurhinder. Die kan komen van mogelijk gebruik van dieren. Als voorbeeld wordt een kinderboerderij gegeven.

Windmolens passen niet

Alle andere opties voor het gebied blijven open. Toch lijkt de komst van windmolens af te vallen. Een idee was om er zes windmolens van 200 meter neer te zetten. Dan zou de gemeente meteen voldoen aan de opgave voor de regionale energiestrategie. Uit onderzoek blijkt dat dat niet past. Twee windmolens lijken haalbaar en heel misschien drie. Vier worden al onwaarschijnlijk genoemd.

Drie keer zo groot als Wildlands