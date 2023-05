Nicol uit Peize sprong een kalf achterna en is nu brandweervrouw-in-opleiding

Iets zien is iets doen

De oefening van deze week is een zolderbrand in Peize. Al weten de vrijwilligers dat nog niet wanneer ze vertrekken vanaf de kazerne. In het huis van Joop en Hillie Stuurwold (de ouders van oefenleider Bart) wordt met 'discorook' en nepvlammen een brandende zolder nagebootst. "We willen dat het er zo echt mogelijk uitziet", zegt Bart. "De oefenrook die we gebruiken, blijft gelukkig niet lang hangen. Maar het ontneemt de brandweermensen wel hun zicht. Het is goed om daarmee te oefenen."

Oefenen is volgens Bart de belangrijkste taak van de brandweer. "We oefenen vaker dan dat we een uitruk hebben", zegt hij. "Gelukkig maar. Die geoefendheid maakt dat we klaar zijn als het erop aan komt. Iets zien is iets doen. Daarom is dit heel belangrijk."

Biertje voor het teamgevoel

Na de oefening is het tijd om, onder het genot van een bak koffie, nog even alles grondig na te bespreken. Brandweervrouw in spe Van Muijen heeft het er warm van gekregen. "Ja, het was best even zweten", lacht ze. "Maar ik heb weer een hoop geleerd."

"Ik ging vandaag als nummer vijf naar binnen en hielp bij het doorvoeren van de slang. Bij de nabespreking krijg je nog allemaal tips. Vooral dat je op de omgeving moet letten. Zit er asbest in het dak of staat er bijvoorbeeld een gasfles? Dat zijn details waar je oog voor moet hebben."