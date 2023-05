Ruime belangstelling voor nieuwe Zuidlaarder woonwijk Laarhove

Er is grote belangstelling voor de 265 woningen die moeten verrijzen aan de achterzijde van het Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren. Gisteravond werden belangstellenden bijgepraat over de nieuw te bouwen woonwijk Laarhove.

De woonwijk moet een mix worden van type woningen. Er is ruimte voor onder meer sociale huur- , vrijstaande woningen en appartementen. Ongeveer de helft van de woningen moet onder het kopje 'betaalbaar' vallen. Daarbij wordt gedoeld op woningen die maximaal 350.000 euro mogen kosten.

Dat vindt wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) nog steeds veel geld. "Maar tegenwoordig is het al haast niet meer haalbaar om woningen te bouwen die minder dan drie ton kosten."

Politieke keuze

Aan de wijk Laarhove gaat de gemeente Tynaarlo volgens de wethouder 'niks verdienen'. "Het is zelfs zo dat we er geld op toe gaan leggen", zegt hij. "Maar we voelen de behoefte naar woningen en dus is bouwen voor ons een politieke keuze."

Vellinga lijkt niet bang te hoeven zijn dat de woningen op de achterzijde van het PBH-terrein niet verkocht gaan worden. Alleen al op deze inloopavond kwamen zo'n 400 geïnteresseerden af. "Er is ontzettend veel belangstelling en het gros van de mensen dat ik sprak, is enthousiast", zegt de wethouder.

Bouwen tot op vijf hoog

Enige kritische punten zijn er wel. Er leven namelijk vragen over de ontsluiting van de wijk en de toenemende verkeersbewegingen. En ook over een appartementencomplex van vijf verdiepingen hoog, is niet iedereen te spreken.

Toch denkt Vellinga dat zo'n complex wel moet passen in Laarhove. "We hebben de wijk ruim opgezet en kijken goed hoe Laarhove past in de rest van Zuidlaren. We denken dus dat het goed te doen is om die appartementen te plaatsen."

Haast

Vellinga hoopt dat er snel gebouwd kan gaan worden. "We hebben als gemeente veel haast, net als inwoners trouwens. Ik heb vanavond al vaker de vraag gekregen wanneer we gaan bouwen."