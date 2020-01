Dijkema plaatst zich met Oranje voor halve finale OKT

Oranje was in Apeldoorn Bulgarije in drie sets de baas. Het werd 25-19, 25-19 en 26-24.

"We willen het publiek natuurlijk graag vermaken", grapt Laura Dijkema als een NOS-verslaggever haar vraagt waarom het na twee overtuigend gewonnen sets in de derde stroef verliep. "Nee, ik weet het niet. Maar we knokken, laten geen bal vallen zonder dat iemand ervoor gaat. Dat is mooi."

Volgens Dijkema is er nog ruimte voor verbetering. "We laten niet het mooiste volleybal zien, maar het blijven spannende wedstrijden. Des te mooier dat we twee keer met 3-0 winnen en in de halve finales staan", aldus Dijkema tegen de NOS.

Azerbeidzjan

Dinsdag was de ploeg van Gianni Caprara, die Dijkema ook bij haar Italiaanse club Il Bisonte Firenze coacht, met 3-0 te sterk voor Azerbeidzjan. Door de twee overwinningen op het OKT stelde Nederland een plek bij de eerste twee in de groep veilig. Nederland speelt morgen de laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Polen.

De halve finales van het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen zijn zaterdag. Zondag wordt in de finale één ticket voor de Olympische Spelen in Tokio vergeven.

Lees ook: