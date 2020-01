Hoogeveen zondag pakt laatste finaleplek Protos Weering Zaalvoetbal

Hoogeveen zondag heeft zich als laatste ploeg geplaatst voor de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De ploeg was de sterkste in de tussenronde, won alle wedstrijden en komt zaterdag, tijdens de grote finale van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland, in actie.

Nadat Hoogeveen zaterdag de eerste wedstrijd van de avond van Drenthina met 1-0 had gewonnen en Bergentheim de amateurs van Emmen in de slotseconden om een 3-2 nederlaag trakteerden, stond de pikantste wedstrijd van de avond op het programma. Hoogeveen zaterdag nam het op tegen de zondagtak van de club. In een spannende wedstrijd was zondag beter, scoorde het ook de 1-0, maar kon niet doordrukken, zodat het tot de slotseconden spannend bleef, maar zaterdag kon de gelijkmaker niet maken.

Belangrijke stap

Nadat de derby van Emmen, Drenthina tegen Emmen in de slotfase door Drenthina met 1-0 was gewonnen, nam Bergentheim het op tegen Hoogeveen zondag. Omdat beide ploegen de eerste wedstrijd hadden gewonnen, kon in deze wedstrijd, door beide ploegen, een belangrijke stap worden gezet. Hoogeveen zondag was in de beginfase de betere ploeg en nam door twee treffers van Kjelt Engbers een 2-0 voorsprong. Nadat de ploeg uit Overijssel een paar goede kansen had gemist, sloeg de zondagtak weer toe. Björn Zwikker en Menno Heerkes verdubbelden de score. Jeffry Plaggenmarsch scoorde de eretreffer voor Bergentheim, maar Hoogeveen won met 4-1.

Nadat Hoogeveen zaterdag van Emmen had verloren, nam de zondagtak het op tegen Drenthina. Even leek de tussenronde weer spannend te worden, Drenthina nam door Mark Lubberts de leiding, maar door treffers van Jearl Margaritha (twee keer), Tom Heerkes en Saber Hendriks (twee keer), had Hoogeveen zondag de finale voor het grijpen.

Eigen kracht

Omdat Bergentheim, met 3-1, van Hoogeveen zaterdag won, moest zondag zich op eigen kracht plaatsen voor de finale. Een gelijkspel tegen Emmen zou volstaan voor het laatste finaleticket. Hoogeveen zondag nam al vroeg de leiding door een treffer van Margaritha. Hoogeveen speelde gecontroleerd en nam vlak voor tijd een 2-0 voorsprong door Zwikker. In de tumult na de treffer kregen Margaritha en doelman van de Swaluw van Emmen nog geel. Vlak voor tijd bepaalde Patrick Eberhard de eindstand op 2-1, wat ruim voldoende was voor het laatste finaleticket.

De laatste wedstrijd tussen Bergentheim en Drenthina was voor des keizers baard.

De finale van de 43e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is zaterdag, in zijn geheel, te zien op TV Drenthe. De uitzending begint om 11:25 uur en het commentaar is in handen van Niels Dijkhuizen en René Posthuma

Bekijk hier de tussenronde terug