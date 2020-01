Drents koor mag meedoen aan exclusief concert in New York

Zangers van het koor Vocalin Drenthe vertrekken over ruim een week naar New York. Ze mogen daar op 20 januari meedoen aan een concert in de Carnegie Hall. Dat is een van de meest prestigieuze concertzalen van Amerika.

Op 20 januari is het Martin Luther King Day. Er worden dan twee composities van de bekende Britse componist Sir Karl Jenkins uitgevoerd. Daarvoor zijn 250 zangers uit de hele wereld uitgenodigd, onder wie dus de zangers van het Drentse Vocalin. Het koor is het enige van Nederland dat is uitgenodigd.

In 2014 organiseerde Vocalin verschillende concerten in Drenthe en voerde daarbij de compositie The armed man van Jenkins uit. Deze concerten leiden er nu toe dat het koor in New York is uitgenodigd. Dezelfde compositie staat opnieuw op het programma, maar er is ook nieuw werk te horen van Jenkins. De componist is er zelf ook bij in New York.

De andere deelnemende koren komen uit onder andere Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Ierland en Australië.

Beelden van een repetitie van Vocalin Drenthe