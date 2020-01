Jans de Vries uit Klazienaveen blijft het liefst tot aan z'n pensioen in het Bargerveen

Ontwikkeling

Het gebied is bedoeld voor het behoud en groei van het hoogveen. Hoogveen groeit slechts één millimeter per jaar en moet goed nat blijven, want zodra er zuurstof bijkomt, blijft er uit eindelijk weinig van over. In de loop der jaren is de kennis over het hoogveen in het gebied ook enorm toegenomen. "Eerst dachten we dat we het wel alleen afkonden met regenwater. We hebben kennis opgedaan, met deskundigen gesproken en met universiteiten. Het blijkt dat ook grondwater enorm belangrijk is voor de stabiliteit van het hoogveen."



Met allerlei organisaties en samen met de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek wordt met omwonenden en boeren gepraat over de aanleg van waterbuffers en kades, om het grondwater de goede kant op te leiden. Aan de noordkant zijn al allerlei buffers en dat heeft tot een stabiel grondwaterpeil geleid. Aan de zuidkant wordt momenteel gesproken over de aanleg van een buffer en worden er andere plannen gemaakt. "We proberen de aanleg van een buffer of kader samen te doen met de aanleg van een fiets- of wandelroute. We werken om de kernen van het hoogveen heen."

Het veen moet nat blijven om het te laten groeien of om het te behouden (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Van asfalt naar natuur

De Vries maakte de gehele ontwikkeling mee. Een van zijn favoriete plekjes is de plek waar vroeger de weg Kamerlingswijk langsliep. "Het moment in 1996 dat het asfalt weggehaald werd, vind ik een mooie herinnering en het is een van mijn favoriete plekjes", zegt De Vries. "Toen werd het Bargerveen echt afgesloten."



Er zijn nog plannen voor buffers aan de zuidzijde van het veengebied. Want er blijkt toch water weg te lekken richting Duitsland. Ook wordt er nauw overlegd met de Duitsers over toekomstplannen, die meer gericht zijn op het trekken van toeristen richting het gebied. "Ik heb het echt meegemaakt van natuurbehoud, waar niemand mocht komen, tot aan een stuk medegebruik en beleving in het gebied."

Er wordt druk gewerkt aan kades en bufferzone voor het grondwaterpeil (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Scootmobiel met rupsbanden

De boswachter gaat altijd met een speciale scootmobiel met rupsbanden het gebied in. Als gevolg van een chronische spierziekte is hij slecht ter been. Toen De Vries dat bijna twintig jaar geleden kreeg, dacht hij dat zijn werk in gevaar kwam. "Maar het bleek niet zo progressief te zijn als gedacht. En Staatsbosbeheer en het UWV hebben mij heel goed geholpen. Ik ben blij dat ik nog iedere dag kan genieten van het Bargerveen. Ik hoop dit nog tot aan mijn pensioen te kunnen doen."



Alle kennis die de boswachter de afgelopen tientallen jaren heeft opgedaan, heeft hij samen met andere deskundigen samengevat in rapporten en een boek. "Om de kennis te behouden en dat iedereen kan lezen over het proces hoe het herstel van dit gebied gegaan is."