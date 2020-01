Drentse muzikanten en theatermakers brengen eerbetoon aan Skik

Het initiatief komt van de stichting Kunst & Cultuur Drenthe, die vorig jaar ook een eerbetoon bracht aan het 50-jarig bestaan van de elpee 'Appleknockers Flophouse' van Cuby + Blizzards. "Ja, dit wordt wel heel speciaal", zegt Jan Stam van K&C. "We gaan wel een iets andere insteek bedenken, want het moet natuurlijk geen herhaling worden. Op dit album staan veertien liedjes en die willen we allemaal neer gaan zetten", aldus Stam.

Doorbraak

Het debuutalbum van Skik sloeg in 1995 in als een bom. Landelijke radiozenders draaiden voor het eerst muziek die in het Drents werd gezongen. Een jaar later stond de band op grote festivals als Pinkpop en Lowlands. Twee jaar later, toen het album 'Niks is zoals 't lek' verscheen, werd Skik nog populairder. Dit kwam vooral door de grote hit 'Op fietse'. Na vijf albums en een verzamelalbum hield de band ermee op, al zijn ze nooit officieel uit elkaar gegaan.

Solo

Zanger en gitarist Daniel Lohues treedt sinds die tijd solo op of met andere bands zoals 'Lohues & the Louisiana Bluesclub'. Wat Daniel Lohues van het eerbetoon aan 'Skik' vindt is onduidelijk. "Ik probeer al maanden contact met hem te krijgen, maar hij reageert nergens op", aldus Stam.

Erica

Een logische plek voor het eerbetoon zou Erica zijn, waar de band vandaan komt en in de hoogtijdagen ook jaarlijks een concert gaf. "Ja, daar zitten wij ook aan te denken, maar nog niks is zeker", zegt Jan Stam, die verwacht dat het eerbetoon in het voorjaar plaats zal vinden.