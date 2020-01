Drenth ambassadeur van Drents in Emmen

Annemiek Drenth is de nieuwe ambassadeur van het Huus van de Taol in Emmen (foto: Huus van de Taol)

Annemiek Drenth uit Emmer-Compascuum is de nieuwe aanjager van het Drents in de gemeente Emmen. Drenth is in Emmen de nieuwe ambassadeur voor streektaalorganisatie Huus van de Taol.

Drenth is onder meer zangeres en trouwambtenaar. In 2012 won ze de eerste editie van het Drèents Liedtiesfestival. Annemiek Drenth volgt taolschulte Roelof Keen uit Klazienaveen op, die om gezondheidsredenen is gestopt.

'Toepasselijke achternaam'

Het Huus van de Taol is blij met hun nieuwe ambassadeur in Emmen. Directeur Renate Snoeijing. "Het is jammer dat we afscheid moesten nemen van Roelof Keen. Hij heeft veel voor de Drentse taal betekend en zal dat als schrijver gelukkig ook blijven doen. Maar wij zijn ontzettend blij dat Annemiek nu voor ons aan de slag gaat. Mooi om te zien dat het Drents ook bij een jongere doelgroep nog springlevend is, want met Annemiek halen we een jong iemand binnen met een immens grote passie voor de streektaal. En dan heeft ze ook nog eens een toepasselijke achternaam!"

Samen met andere vrijwilligers in de gemeente Emmen is het aan Drenth om streektaalactiviteiten op touw te zetten, bijvoorbeeld voorlezen in het Drents op basisscholen.

Huus van de Taol

Streektaalorganisatie Huus van de Taol in Beilen stimuleert het gebruik van het Drents door activiteiten te organiseren op het gebied van schrijven, muziek, taalpromotie, taalwetenschap en onderwijs. Zo organiseert het Huus van de Taol bijvoorbeeld cursussen voor iedereen die Drents spreekt of wil leren spreken.