Topjaar voor DNK in Assen: meer dan een half miljoen bezoekers

"In 2017 was er de fusie tussen theater en bioscoop met de bibliotheek. Toen gingen we ervan uit dat we na vijf jaar toch de half miljoen moesten kunnen halen. Dat hebben we nu al. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee", aldus Bruggeman.

Stijgende lijn

In 2018 trok DNK nog bijna 475.000 bezoekers. Ook toen was dat al een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. En die stijgende lijn trekken ze door naar ruim 508.000 bezoekers vorig jaar.

Hanneke Bruggeman is blij dat er over de hele linie goed gescoord wordt binnen DNK. "Want zowel bibliotheek, als theater en bioscoop trokken meer bezoekers. En ook hadden we meer evenementen en congressen, maar wel met iets minder publiek. Maar voornaamste is natuurlijk dat organisaties ons weten te vinden als locatie wanneer ze iets bijzonders hebben. Dat brengt voor DNK ook geld in het laatje, en dat is van groot belang."

Bibliotheek meer leden

De bibliotheek trekt het grootste aandeel bezoekers. Die was goed voor ruim 237.000 mensen. "En geheel tegen de trend in hebben we meer leden gekregen, al is het aantal uitleningen wel iets minder. Maar dat is wel weer volgens de trend. De bibliotheek wordt steeds meer de plek voor andere activiteiten, zoals rondom laaggeletterdheid en andere cursussen, maar dat past bij de transitie waarin de bibliotheken tegenwoordig zitten", zegt Bruggeman.

Filmbezoek recordjaar

Voor de bioscoop was het volgens Bruggeman 'een absoluut recordjaar'. "Ruim 15.000 bezoekers meer. Er kwamen meer dan 176.000 mensen naar onze filmzalen en dat zijn er nog nooit eerder zoveel geweest." Topper was de Lion King met 20.000 bezoekers. "En we kregen in 2019 nog een staartje mee van het succes van Bohemian Rapsody. En de laatste weken liep Frozen 2 echt heel goed, maar die draait ook nu nog steeds."

Directeur Hanneke Bruggeman is blij met de goede cijfers voor DNK (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Meer theaterbezoek ondanks ziekte

Ook het theater van DNK trok meer belangstelling. Op de voorstellingen kwamen meer dan 66.000 bezoekers af, en dat zijn er 2600 meer dan in 2018. "En dat waren er zeker 67.000 geworden, als we niet meer dan acht voorstellingen hadden moeten cancelen, vanwege ziekte van de artiest. Die voorstellingen zijn in 2019 ook niet later doorgegaan, dus die hebben mensen nog tegoed. Zoveel mogelijk worden dit jaar alsnog ingepland."

Het aantal evenementen en congressen steeg ook, al nam het aantal bezoekers op dat terrein wel af. Dat waren er 29.000, terwijl dat er in 2018 bijna 32.000 waren. Maar Bruggeman vindt het belangrijker dat DNK in elk geval goed scoort als congreslocatie. "We willen graag geld verdienen met de verhuur van zaalruimte aan congressen en andere evenementen, zodat we financieel wat ruimer in ons jasje komen te zitten, om het aantal voorstellingen op peil te houden. Want personeelskosten stijgen wel elk jaar, en dat krijgen we niet volledig vergoed van de gemeente. Dus ergens moeten we het geld vandaan halen."

Besparingen

Voor dit jaar wil DNK wat kosten besparen op personeel en schoonmaak. Daarvoor zijn wat aanpassingen in het gebouw nodig. Zo komen er andere vloeren in de bioscoopzalen en de foyer, "zodat we sneller schoon kunnen maken tussen de filmvoorstellingen door. Nu ligt er tapijt en moet je rotzooi rapen, met een andere vloer kun je als het ware sneller de bezem erdoorheen halen." Ook komt er één nieuwe publieksbalie voor theater, bioscoop en bibliotheek. "Zo kunnen we ook personeel uitsparen, die anders verspreid zitten op meer plekken."

