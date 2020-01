Wie moet wanneer welk pilletje? Daar is nu een app voor

Binnenkort gaan Drentse zorgorganisaties, thuiszorgbedrijven en apothekers een app gebruiken die het voor de zorgmedewerkers makkelijker maakt om medicijnen op de juiste manier en op het juiste tijdstip aan de patiënten of cliënten te geven. "Hiermee wordt medicijngebruik nóg veiliger voor de ouderen die afhankelijk zijn van anderen om hen te helpen met het nemen van medicatie", zegt Elsbeth Helfrich, ziekenhuisapotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Zulke apps bestaan al langer, dus dat is niet nieuw. "Maar er zijn veel verschillende apps voor medische ondersteuning en iedereen gebruikt iets anders. Wij gaan nu binnen het samenwerkingsverband Samen Zorg Assen met zijn allen afspreken om allemaal met dezelfde app te werken, zodat het gemakkelijker en overzichtelijker wordt voor iedereen."

De moeilijkheid bij oudere patiënten is vaak dat het medicijngebruik ingewikkeld is. "Ouderen gebruiken soms veel medicijnen. Vijf verschillende pilletjes op een dag is geen uitzondering, maar tien of vijftien ook niet. En elk pilletje, tabletje of drankje moet op een ander tijdstip ingenomen worden. Bij de maaltijd of juist op de nuchtere maag, voor het ontbijt of juist voor het slapen gaan. En dan moet er nog rekening gehouden worden met hoe de verschillende medicijnen op elkaar reageren."

Van papier naar digitaal

Nu wordt daar door de apothekers ook al goed naar gekeken, en alle informatie wordt doorgegeven op een papieren overdracht. Dat kan straks met een paar klikken van de muis via de app. "Vooral als er, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, iets veranderd is in de lijst met voorgeschreven medicijnen, dan is het belangrijk dat iedereen daar meteen van op de hoogte is", aldus Helfrich.

De app is bedoeld voor de zorgmedewerkers die bij de mensen thuis de medicijnen toedienen. "Het zal je verbazen hoe veel ouderen dit nog zelf doen. Maar soms wordt dat onmogelijk, omdat het te ingewikkeld is of door een lichamelijke beperking. Zie jezelf maar eens oogdruppels te geven als je handen erg beven bijvoorbeeld." Ook als ouderen van ziekenhuis naar bijvoorbeeld een revalidatiecentrum gaan, of een andere zorginstelling, komt de app van pas. "Iedereen is tegelijk van alle wijzigingen op de hoogte, kan zien of de patiënt de medicijnen heeft gehad, en wat er nog moet gebeuren."

Dag van verantwoord medicijngebruik

Het is vandaag de 'dag van verantwoord medicijngebruik'. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) riep deze dag in het leven om aandacht te vragen voor hoe we met medicijnen omgaan. Volgens de organisatie worden elk jaar tienduizenden mensen opgenomen in het ziekenhuis door de medicijnen die ze gebruiken. Volgens Helfrich moeten deze cijfers wel gerelativeerd worden: "Onder die tienduizenden vallen ook mensen die door bijwerkingen van medicijnen of een allergie voor een van de bestandsdelen in het ziekenhuis terechtkomen. Dat zijn niet allemaal gevallen waarbij er iets mis is gegaan bij het medicijngebruik."

Hoe veel mensen er in het WZA opgenomen worden door medicijngebruik wordt niet bijgehouden. "Wel hebben we altijd, bij elke patiënt, in beeld wat het thuisgebruik van medicatie is. Of je nou binnenkomt via de spoedeisende hulp, of via de poli, wij weten altijd welke medicijnen je thuis krijgt van de apotheek, zodat we daar rekening mee kunnen houden. En zodra je het ziekenhuis weer uit mag weet je huisarts en je apotheek ook precies wat er veranderd is in je medicijnlijst."