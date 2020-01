Wolf weren of schapen weghalen? Komst wolf zorgt voor dilemma's

Afgelopen week werden er bij Hooghalen tien Drentse heideschapen doodgebeten en deels opgegeten door, vermoedelijk, een wolf. "Er moet nog aangetoond worden dat het de wolf was, maar daar zijn wij wel van overtuigd", zegt Bertil Zoer van het Drentse Landschap, de natuurbeheerder in dit gebied.

Schapen weghalen

Het Drentse Landschap neemt nu maatregelen om de schapen te beschermen, maar dat gaat ten koste van het natuurbeheer. "Feit is dat de wolf steeds vaker komt, blijkbaar is dit een van de gebieden die een hoog risico loopt", zegt Zoer over natuurgebied het Groote Zand bij Hooghalen. "Daarom hebben we besloten de schapen uit dit gebied weg te halen, we moeten ons bezinnen hoe we met het beheer van het terrein omgaan." Het Drentse Landschap gaat nu per gebied onderzoeken wat de beste en veiligste optie is voor hun schapen.

Er liepen nog zo'n 15 schapen rond in het Groote Zand, in andere periodes kunnen dat er tientallen zijn. De schapen zorgen met hun begrazing dat het heidegebied open blijft. Een deel van dat werk kan worden overgenomen door schotse hooglanders.

Afrasteren geen optie in Hooghalen

Er zijn maatregelen mogelijk tegen de wolf. Kuddes kunnen beschermd worden met een wolfwerende omheining. "Technisch is dat bij het Groote Zand niet moeilijk", zegt Zoer. "Je moet stroomdraden spannen, met de hoogste op 1,20 meter. De laagste moet op 10 centimeter boven de grond, want de wolf kan er anders onderdoor kruipen."

Dat laagste draadje is waar het knelt bij het beschermen van schapen in een natuurgebied. "Hier zitten ook dassen en boommarters en die kunnen er nu ongehinderd doorheen lopen. Span je een draadje, span je het gebied ook af voor dat soort beesten. Dat wil je als natuurbeschermer niet."

Rammen in Ruinen veilig

De schaapskudde in Ruinen op het Dwingelderveld kreeg nog geen bezoek van een hongerige wolf. Toch werd er een wolfpreventief raster geplaatst. "Je kan niks doen en wachten tot het misgaat, of preventieve maatregelen nemen", stelt herder Michiel Poelenije.

Dat laatste werd dus gedaan. "We hoeden met de kudde op de heide, we beheren een gebied van 450 hectare. Daar een hekwerk omheen is geen optie", legt Poelenije uit. "We hebben er voor gekozen om de dekrammen veilig weg te zetten. Die staan 24 uur per dag buiten. Op het moment dat een wolf hier zou huishouden en er tien van zou doodmaken, zijn we onze dekrammen kwijt en hebben we een probleem qua genetica." Om de dieren te beschermen heeft Poelenije een raster van 1,60 meter geplaatst die in de avonduren en 's nachts onder stroom staat.

De dekrammen staan nu veilig, nadat de bestaande omheining werd aangepast. "Als er ooien worden gegrepen is dat ook sneu, maar daar hebben we er veel van, je moet een keuze maken", geeft de herder aan. "De ooien gaan elke nacht naar binnen, dus zijn dan ook veilig. Maar her en der hebben we er nog wel wat rondlopen, die lopen risico."